Israele, da domenica nessun obbligo di mascherina all’aperto

Israele fa un grande passo avanti verso il ritorno alla normalità e da domenica prossima – come riporta “Il Giorno” – non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina di protezione individuale quando si è all’aperto, così come stabilito da una direttiva del ministero della sanità. La norma fu introdotta circa un anno fa per cercare di limitare la diffusione dei contagi da Coronavirus. Sarà invece obbligatorio indossare la mascherina quando ci si trova in ambienti chiusi.

Quella di quest’anno ad Israele sarà, quindi una festa dell’Indipendenza importantissima e che segna l’inizio di una rinascita con la possibilità di riunirsi in spiaggia e nei parchi pubblici insieme ad amici e parenti per godersi lo spettacolo unico del sorvolo dei caccia con la stella di David.

Israele è il Paese che può contare il più alto tasso di vaccinati al mondo tra gli adulti. Infatti, su oltre 9 milioni di abitanti, sono state finora somministrate 10,3 milioni di dosi. Questo significa che il 54,8% della popolazione è praticamente immune.