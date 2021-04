Grazie a Ida Trofa, abbiamo potuto documentare – nell’edizione speciale del PositanonewsTg – la situazione ad Ischia in quello che si spera sarà il “post covid 2.0” in vista della stagione turistica. Ida ha intervistato Salvino Napoleone che, oltre a gestire un’agenzia viaggi, è a capo di un’associazione he si occupa di portare avanti le istanze e gestire le richieste della categoria del turismo.

La media è come quella nazionale e regionale – commenta Salvino -.Dovevamo avere la possibilità di non perdere la stagione turistica con la formula delle isole covid free che è saltata. Purtroppo sulla terraferma non si capiscono le esigenze particolari che viviamo sull’isola. Dobbiamo affrontare un ulteriore nuovo inverno che sicuramente sarà disastroso.

Intanto le prenotazioni arrivano, ma non per Ischia: La vacanza si prenota prima. La gente sta prenotando dall’estero, ma sta prenotando per Spagna e Grecia, che hanno già fatto una Pasqua piena. Ci stanno facendo saltare anche questa estate con un clima di incertezza – ha commentato Salvino.