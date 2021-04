Insigne dal cuore d’oro regala 250 uova di Pasqua ai bambini del Santobono

Lorenzo Insigne, così come tanti suoi compagni, si è sempre distinto per la generosità che lo porta sovente a fare beneficenza. Questa volta il capitano del Napoli ha regalato 250 uova di Pasqua ai bambini dell’ospedale pediatrico Santobono e, attraverso un videomessaggio ha fatto una promessa: “Ciao bambini come va tutto bene? Vi ho mandato un piccolo pensiero per Pasqua, appena sarà possibile verrò a trovarvi da vicino”. Questo è invece il commento del Santobono che ha aprrezzato il gesto del N24: “Campione sul campo ma soprattutto campione nella vita. Grazie al Capitano per aver donato ben 250 uova di cioccolato ai nostri bambini! Ti aspettiamo prestissimo”.