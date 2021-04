In studio di “A Tutto Napoli” di Paolo del Genio, nella puntata di questa sera, era presente parte della nostra redazione sportiva. Tantissimi gli argomenti trattati: a partire dalla Superlega, fallita prima di nascere, al pre gara Napoli-Lazio determinante per gli azzurri che vorrebbero agguantare il posto in Champions, fino all’esultanza per la vittoria del Sassuolo col Milan. Valida la presenza anche di Antonio Gaito, direttore editoriale di “Tuttonapoli” che ha mostrato in diretta gli articoli salienti riguardanti i fondatori di questa “sfortunata” Superlega che in queste ore stanno cercando di giustificare questo fallimento.