Il Sud e la visione dell’antico nel cinema di nonfiction-Università Suor Orsola Benincasa

Ultima lezione del ciclo di seminari online a cura di: Augusto Sainati e Massimiliano Gaudiosi

Promosso all’interno del PRIN 2017 “Archivi del Sud. Cinema non-fiction e paesaggio meridiano in Italia dal 1948 al 1968”, il ciclo di appuntamenti seminariali si propone di analizzare il modo in cui l’audiovisivo ha raccontato l’immagine del Mezzogiorno. Il titolo Visioni meridiane rimanda esplicitamente al Pensiero meridiano di cui ha parlato Franco Cassano, e cioè alla proposta di restituire al sud “l’antica dignità di soggetto del pensiero”, una premessa teorica quanto mai necessaria per interrogarsi sulla rappresentazione audiovisiva del paesaggio meridionale. Gli incontri offriranno molteplici prospettive metodologiche per riflettere sul modo in cui le immagini in movimento hanno rielaborato il paesaggio e la cultura del meridione, con uno sguardo privilegiato, ma non esclusivo, sulla nonfiction e sugli archivi audiovisivi.

Il Sud e la visione dell’antico nel cinema di nonfiction

Giovedì 6 Maggio 2021 alle ore 16.00