Il Sant’Agnello1996 annuncia la ripresa delle attività sportive

Il Sant’Agnello 1996, attraverso i social, ha annunciato la ripresa delle attività sportive delle categorie 2006/2007/2008. Ecco il comunicato: “Lo sport è vita, forse è l’unica cosa certa in questo momento di incertezza assoluta. I nostri ragazzi hanno bisogno di aria e cosa c’è meglio di una bella corsa in quel magnifico rettangolo verde? Se c’è anche una palla allora il quadro è completo. Noi abbiamo deciso di ricominciare, piano piano, un passo alla volta, pochi per volta e con tutte le precauzioni possibili!!! Se la nostra magnifica Campania lunedì diventerà arancione, noi inizieremo con lo scendere in campo con le categorie 2006/2007/2008 MARTEDÌ 20 APRILE ore 17,15 al Comunale di SANT’AGNELLO. Ovviamente prima di scendere in campo verrà effettuato kit antigienico nasale a tutti gli atleti ed allenatori. Noi ci crediamo e tu?”.