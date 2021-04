Il Regno delle Due Sicilie è al lavoro per preparare al meglio l’europeo di calcio CONIFA 2021. Dopo aver arruolato Massimo Sparnelli, ex Ufficio Stampa della SSC Napoli, la delegazione della nazionale con il ct Gennaro Iezzo si è recata a Castellino del Biferno (Molise), per organizzare il raduno della squadra ed ha incontrato il sindaco del paese Enrico Fratangelo. Insieme hanno visionato le strutture sportive e la location che ospiterà i calciatori e, si spera, i tantissimi tifosi provenienti da tutto il Regno delle Due Sicilie. Il sindaco ha inoltre prodotto una moneta personalizzata, il Ducato e la storia di Diego Armando Maradona si respira in ogni angolo del paesino.