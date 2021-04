Il Re del Sorriso festggia in Pandemia sui social i suoi primi 50 anni

L’Ambasciatore del Sorriso, Angelo Iannelli, per il secondo anno consecutivo, ha festeggiato online il suo mezzo secolo di emozioni tra cultura e sociale. Simbolo di questa Pandemia, sono state tante le sue iniziative sociali, stimato per il suo impegno costante verso i meno fortunati con il suo vaccino denominato “Sorriso”, per i suoi contest gastronomici che hanno intrattenuto le persone da casa, per le avventure di Pulcinella raccontate ai bambini, per la PulciBefana, per il Premio “Eroi del Sorriso”, per il Pulcinella dantesco, per il cortometraggio sulla Pandemia e per i suoi due romanzi pandemici. Venerdì 16 aprile l’eroe postmoderno ha compiuto 50 anni e ha voluto condividere la sua festa di compleanno sui social con i suoi amici. Tantissimi i video messaggi ricevuti sulla sua seguitissima pagina Facebook da parte di ragazzi speciali, e tante personalità illustri del mondo dello showbiz (spettacolo, cultura, sociale, giornalismo, istituzioni) che si è stretto vicino all’Ambasciatore del Sorriso. Lo stesso Angelo Iannelli, commosso per lo “tsunami” d’affetto e di stima dei messaggi di auguri, ha ringraziato tutti con la speranza di riabbracciare tutti al più presto. Sono stati in tanti ad inviare i videomessaggi di auguri.

L’artista poliedrico nel giorno del suo compleanno ha ufficializzato il suo secondo libro pandemico “Pandemia Seconda Ondata Rabbia e Confusione – La sfida di Pulcinella” con illustri personalità all’insegna del cruciale tema della Pandemia. Ricordiamo alcuni personaggi che hanno inviato i videomessaggi di auguri: Patrizio Oliva, Salvatore Misticone,Pino Mauro, Ugo Maradona, Giulio Tarro, Patrizio Rispo, Gianni Maddaloni, Nino Daniele, Rino Genovese, Mariano Bruno, Valentina Stella, Gianni Parisi, Davide Marotta, Antonio Buonomo, Pietra Montervino, Erminio Sinni, Mimmo Foresta, Giovanni Caso, Lucio Allocca, Raimondo Marino, Cosimo Alberti, Alessandro Incerto, Gaetano Amato, Max Bellocchio, Enzo Guariglia, Mimmo Foresta, Angelo Di Gennaro, Pietro Puzone, Romeo Barbaro, Ciccio Merolla, Elvis Esposito, Gigi Soriani, Diego Paura, Anna Capasso, Lino Vairetti, Ciro Esposito, Gennaro Montuori, Sabatino Sirica, Diego Moreno, Lucia Oreto, Luca Blindo, Giuseppe Zannone, Miry D’amico, Bruno Leone, Alessia Gallello, Ida Rendano, Patrizia Lieto, Giuseppe De Carlo, Giuseppe Gambi, Ivan Fedele, Susy Fiorillo, Emanuela Gambardella, Walter Lippa, Ciro Prato, Nunzio Ceglia, Lucia Cassini, Antonio Ciccone, Erennio De Vita, Giuseppe Gambi, Elvis Esposito, Franco Di Maio, Gigi Soriani, Felice Romano, Lino Blandizzi, Marta Krevusam, Salvatore Gisonna, Riccardo Sorrentino, Nello Daniele, Paola Mercurio, Arturo Sepe, Nando Varriale, Ludo Brusco, Michele Cantalupo, Luca Blindo, Brenda Scudo, Michele Sergio del Gambrinius, Luciano Sorbillo, Felice Romano, Lorenza Licenziati, Giuseppe Cascella, Peppe Iannicelli, Ernesto Apuzzo, Ciccone Angelita, Francesco Iannelli, Enzo Avitabile del Baba Rè, Luciano Sorbillo, Raffaele Di Fusco, Arturo Sepe, Ciro Prato, Saverio Vallone, Diego Moreno, Franco Vallone, Giuseppe Cascella, Nunzio Ceglia, Antonio Ciccone, Nando De Maio, Mimmo Foresta, Franco Capasso, Edda Cioffi, Antoine, Mario Pelliccia , Giulia Accardo, Vincenzo Staiano, Gennaro De Crescenzo, Mario Esposito del Premio Penisola Sorrentina, Antonio Ferrieri di Cuore di Sfogliatella, Teresa Moccia, Alfonso Giarletta. Per le Istituzioni: il Sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli, il Sindaco del Comune di Casola di Napoli Costantino Peccerillo, il Sindaco del Comune di Cercola Vincenzo Fiengo, il Console del Nicaragua Jerry Danesi, Consiglio Diplomazia e Giustizia e tanti altri. Sono arrivati gli auguri emozionanti di ragazzi speciali come Francesca Giovelli, Ciro Pisco, Francesco De Maro, Davide Di Caterina e la talentuosa Marta Aiello. L’artista poliedrico nel giorno del suo compleanno ha ufficializzato il suo secondo libro pandemico “Pandemia Seconda Ondata Rabbia e Confusione – La sfida di Pulcinella” con illustri personalità all’insegna del cruciale tema della Pandemia come Catello Maresca, Gianni Maddaloni, Giulio Tarro , Marcello , Colasurdo e tanti altri. Un compleanno emozionante reso suggestivo anche da riviste di caratura nazionali come Novella Duemila e Visto che hanno dedicato all’attore due pagine per il suo instancabile impegno in Pandemia per i bambini nelle scuole del Basso Lazio e per i meno fortunati e le persone fragili. Un Pulcinella che risentirà nel cuore le voci dei suoi amici invitando tutti al prossimo Party del Sorriso per festeggiare senza mascherina e finalmente riabbracciarsi.

