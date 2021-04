Nelle giornate di ieri 31 marzo ed oggi 1 aprile il programma di Rai 2 “Stop and Go” ha fatto tappa in costiera amalfitana condotto da Marco Mazzocchi e Laura Forgia. Si sono viste sfilare delle bellissime auto da corsa per la rievocazione della Coppa Primavera. E questa mattina alla Marina di Praia è stata portata la Ferrari più amata da Enzo Ferrari, la 250 GTE 2+2 ed è stata quindi girata una scena anche in questo angolo bellissimo di Praiano.

Tutto è stato organizzato da Paolo Scudieri adler plastica e la Scuderia Vesuvio con Valentina Acampora ed il prezioso apporto di Luigi Milo, proprietario della Locanda del Fiordo e di Romeo Cioffi del caseificio “Cioffi” di Agerola.