Il portiere si infortuna, gli auguri del Vico Equense di una pronta guarigione

In campo nella giornata di ieri il Vico Equense ha affrontato la Scafatese, rimendiando una sconfitta per 2-0. Durante il match il portiere 21enne Francesco Borrelli ha subito un infortunio al braccio. Ecco il post della società che augura a Francesco una pronta guarigione: “In bocca al lupo al nostro portiere Borrelli che nella partita di ieri ha subito un brutto infortunio al braccio. La Societá, il mister ed i compagni di squadra ti sono vicini e ti aspettano presto in campo! Forza portierone!!!”. Borrelli è nato a Castellammare di Stabia e, dopo aver militato nelle giovanili della città delle acque, ha giocato col Campobasso, Rezzato, Battipagliese e Pavia per poi approdare in terra vicana il 23 settembre 2020.