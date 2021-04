Il Pacchetto “Ottomano” che ha messo in Scacco Matto quello “Italiano”

Gli americani danno forfait al San Pietro di Positano

Articolo pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno -14 aprile 2021-Gabriele Bojano

«Caro Vito, purtroppo pare che la prossima estate la Grecia sia l’unico paese europeo aperto, visto che Francia, Italia e Spagna non sono pronti a dare il benvenuto agli americani».

Poche parole, anche rammaricate, per annunciare a Vito Cinque, patron del «San Pietro» di Positano, uno degli alberghi più belli al mondo, che quest’estate il turismo a stelle e strisce per la prima volta sarà costretto ad orientarsi altrove. Firmato Embark Beyond, una tra le maggiori agenzie di viaggi d’America che ha sempre avuto nell’Italia il suo mercato più florido.

Un fulmine a cielo tutt’altro che sereno per il «San Pietro» ma anche per Positano e la Costiera amalfitana: qui i turisti americani, infatti, rappresentano ben il 56% di tutti i clienti stranieri, una fetta importante per lo sviluppo.

«Al posto dell’Italia – riflette Cinque, che è anche vicepresidente con delega al marketing territoriale, cultura e vivibilità di Confindustria Salerno – hanno creato un pacchetto sicuro chiamato Ottomano che comprende la Grecia con le isole covid-free e la Turchia». Parla pacatamente l’albergatore manager. E si mette persino nei panni del buyer che ha dato forfait: «Sono stati fermi per troppo tempo e adesso devono cercare di portare avanti la loro azienda e vendere quello che è vendibile dice. – In Europa c’è un problema, non si può entrare se non per motivi di lavoro. E comunque bisogna fare in ogni caso la quarantena.

Per chi viene dall’estero, per un soggiorno, al momento non esistono protocolli di entrata. Da qui le difficoltà che incontrano in ogni caso le persone che organizzano i viaggi. Siamo come una salumeria piena di cose buone da vendere ma chiusa e con le persone fuori».

La soluzione per far ripartire il turismo potrebbe essere quella di vaccinare per prime le categorie produttive, come vuole il presidente De Luca e invece si oppone il generale Figliuolo? «Non c’è a mio avviso un sistema giusto al 100×100 per poter valutare chi e come è meglio vaccinare obietta Cinque – l’importante è che si vaccini il più possibile a prescindere dalle categorie. Non facciamone una questione di classifica, ogni persona ha il suo valore».

E anche sull’ipotesi delle isole Capri, Ischia e Procida Covid-free, il titolare del «San Pietro» ha le idee chiare: «Non farei una questione chi prima chi dopo, l’importante è vaccinare tutti e vaccinare presto sulle isole dove è anche più difficile, una volta che si è raggiunta la sicurezza a Capri, Ischia e Procida, quella sicurezza farà da traino anche alle altre destinazioni. L’importante è che si sia raggiunta una sensibilità turistica che prima non c’era. Come si dice? Chi ben comincia è a metà dell’opera». Rispetto a un anno fa, di questi tempi, quando si cominciava ad intravedere l’uscita dal tunnel (che poi uscita non fu) Vito Cinque non è nè più ottimista né più pessimista: «Sono più consapevole del periodo terribile che abbiamo vissuto e più preoccupato per il futuro».

E le prenotazioni? Ci sono? «Certo che ci sono, ma di questi tempi non sono indice di nulla. Sono solo mere manifestazioni d’intento, tra il voler venire e il poter venire c’è un abisso che si chiama Covid e vaccino».

Nord contro Sud sulle isole Covid free “Intanto i turisti scelgono l’estero”

Bonaccini attacca le scelte di Campania e Sicilia. Il sindaco di Lipari: “Senza ospedali dobbiamo vaccinare”. Federalberghi: ora una data certa.

Articolo pubblicato da “la Repubblica” – 13 aprile 2021 – Alessandra Ziniti

Roma — A Lampedusa è tutto chiuso da quasi un anno. Alberghi, bar, ristoranti hanno lavorato due mesi nel 2020 e poi hanno abbassato le saracinesche. E adesso l’isola, con una cinquantina di positivi, è pure zona rossa fino a domani. Ecco perché i vaccini subito, per tutta la popolazione, sono per le isole minori il passepartout per salvare l’estate.

«Quando abbiamo fatto sapere che saremmo stati a breve Covid free, i telefoni di tutte le nostre strutture alberghiere hanno cominciato subito a squillare — racconta Totò Martello, sindaco di Lampedusa — i nostri turisti (al 90 per cento italiani) arrivano con voli charter e senza una programmazione non possiamo neanche prenotare i voli. Datemi i Johnson e in una settimana vaccino tutta l’isola, parliamo di 4.500 persone.

E poi la polemica di chi ci accusa di privilegi è odiosa: i veri vulnerabili siamo noi che non godiamo di servizi sanitari come il resto dei cittadini italiani. Venga Bonaccini a vedere come si vive senza un ospedale».

Dalla riviera ligure a quella romagnola, da Venezia alle valli alpine, parte la levata di scudi contro la richiesta fatta dai governatori di Campania, Sicilia e Sardegna per rendere Covid free le isole minori. «Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre — la posizione del governatore emilianno Stefano Bonaccini — Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo». Ma, da Capri a Favignana, i sindaci delle piccole isole non ci stanno a passare per i furbetti di turno: per loro la vaccinazione di massa è anche una necessità per territori che non hanno strutture sanitarie e che fino ad ora si sono difesi dal virus chiudendo le porte ai non residenti. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni (che oltre all’isola principale delle Eolie amministra anche Filicudi, Alicudi, Panarea e Stromboli) osserva: «Ci stanno facendo passare per furbetti ma ho isole dove c’è solo una guardia medica e se qualcuno si ammala gravemente devo trasferirlo in elicottero».

Prova a mettere pace e ad allungare l’orizzonte comune il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca: «Cerchiamo di non litigare anche su questo, tutti auspichiamo l’accelerazione della campagna vaccinale ma, se c’è la possibilità, l’operazione isole minori Covid free (che alla fine riguarderebbe alcune decine di migliaia di persone) sarebbe uno strumento di marketing per tutto il Paese.

In Grecia sta già funzionando. Ed è ai nostri competitor europei che dobbiamo guardare, Spagna e Grecia. La Spagna, lo abbiamo visto a Pasqua, ha già aperto e la Grecia sta facendo un marketing molto aggressivo, con le loro isole Covid free, con regole di ingaggio chiare: dal 14 maggio chi è vaccinato o ha un tampone negativo può andare lì in vacanza senza fare quarantena» Il ministro Garavaglia ha detto il 2 giugno. «È tardi – spiega Bocca – ma a noi va bene. Basta che sia una data certa. Gli alberghi e le attività non si aprono dall’oggi al domani e adesso non siamo neanche in grado di fare un’offerta turistica».

C’è da salvare subito la stagione estiva e gli operatori turistici non sanno neanche da quando gli stranieri potranno venire in vacanza in Italia senza essere obbligati alla quarantena che, naturalmente, scoraggia le prenotazioni. «Gli americani a luglio e agosto sono sempre venuti in Italia ma per il 2021 hanno già prenotato la Grecia dove non sono mai andati. E noi siamo ancora qui ad aspettare di sapere quando e come potremo riaprire — aggiunge il presidente di Federalberghi — Se non vogliamo mandare in fumo anche questa stagione abbiamo bisogno di poter aprire le prenotazioni, fare una campagna di marketing, sapere quando sarà possibile aprire al turismo di prossimità, oppure sapere se si farà Pitti a Firenze a luglio o il Salone del Mobile a Milano a settembre».

E la Grecia blinda le sue perle “Gli italiani prenotano da noi”

Campagna nelle 69 isole con meno di 5mila abitanti. “Entro aprile tutti immunizzati”

Articolo pubblicato da “laRepubblica” -13 aprile 2021- Elena Kaniadakis

Atene — Le banchine di fronte ai traghetti ancorati al Pireo sono perlopiù vuote. Un lento viavai si svolge nelle prime ore del mattino: dai portelloni delle navi escono i camion, che portano nell’Attica i prodotti delle isole, e qualche giovane militare di ritorno dall’arcipelago del Dodecaneso, dove è stato inviato a fare il servizio di leva. Ma dei turisti, per ora, non c’è traccia. Da queste banchine partono molte delle navi che collegano le cento isole abitate della Grecia e tracciano un fitto reticolato blu, spesso non raggiunto né dall’aeroporto né dal sistema sanitario. Per questo, con l’avvio del piano di vaccinazione, il governo conservatore guidato da Kyriakos Mitsotakis ha deciso di immunizzare l’intera popolazione delle isole con meno di 5mila abitanti, a prescindere dalla fascia d’età: un’iniziativa che coinvolge 69 isole e dovrebbe essere completata entro la fine di aprile.

Per un paese come la Grecia, impegnato con un quarto della sua forza lavoro nel settore del turismo, la possibilità di battere sul tempo i vicini europei, e presentare le isole come paradisi “liberi dal Covid”, è una carta importante. Il ministro del Turismo, Haris Theocharis, tuttavia spiega: «Non è questione di marketing, ma di logistica: il governo ha deciso di vaccinare alcune isole perché sono difficilmente raggiungibili dal sistema sanitario nazionale. I cittadini italiani devono sapere che questa estate saremo pronti ad accoglierli in totale sicurezza». Gli abitanti di Kastellorizo, l’isola greca più orientale, sono stati tra i primi a ricevere il vaccino. Nel porticciolo dagli edifici variopinti la vita, per ora, non è cambiata: vige sempre il coprifuoco nazionale e l’uso della mascherina è obbligatorio. Ma, come spiega il vicesindaco Stratos Amygdalos, «dopo avere saputo che siamo Covid free, le persone hanno iniziato a effettuare le prime prenotazioni. L’isola ha rapporti molto stretti con i turisti italiani: la nostra vaccinazione è un incentivo a visitarci». Tra le altre piccole isole vaccinate in queste settimane c’è Patmos, nel Dodecaneso: qui i contagi registrati si contavano sulle dita di una mano. Iacobos Koutlakis, presidente dell’Unione degli alberghieri dell’isola, spiega che «il 40% dei turisti che soggiornano qui ogni anno sono italiani: nelle ultime settimane sono fioccate le prenotazioni per la stagione estiva. Quest’anno più che mai – spiega l’albergatore – contiamo di accogliere i viaggiatori italiani, desiderosi di rilassarsi in un posto isolato e protetto». Anche ad Astypalea, isoletta greca dalla forma di farfalla con poco più di mille abitanti, le vaccinazioni procedono a pieno ritmo. Il signore Elias, proprietario di una taverna nel centro abitato che circonda il castello veneziano, spiega che la speranza è «di attirare il prima possibile i turisti perché qui tutti dipendiamo da loro».

Invogliare gli italiani a visitare il Paese potrebbe rivelarsi meno difficile del previsto: secondo il Touring club la Grecia è la meta preferita degli italiani che hanno scelto di passare le vacanze all’estero, anche l’anno scorso, prima estate della pandemia.

Molte delle isole greche più frequentate, comunque, rimangono escluse dal piano speciale di vaccinazione, come Creta – la più visitata dagli italiani – e Mykonos, prediletta dai giovani. Per le località con più di 5mila abitanti vale il programma di vaccinazione nazionale, grazie al quale, ad oggi, il 7% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi. Negli ultimi giorni il numero dei ricoveri in terapia intensiva è aumentato, ma il governo ha fatto sapere che la stagione turistica riaprirà, ufficialmente, il 14 maggio. Di fronte alle polemiche di una parte della popolazione, preoccupata che i turisti abbiano più libertà di movimento degli stessi cittadini, il ministro per lo Sviluppo, Adonis Georgiadis, ha chiarito la posizione del governo: «Il turismo deve riprendere per garantire allo Stato le entrate necessarie a sostenere le imprese in difficoltà».

In un’agenzia di viaggi del Pireo, la signora Nadia Statoula spiega che da mesi ormai vende i biglietti delle navi solo agli abitanti delle isole che per necessità devono raggiungere Atene.