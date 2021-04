Il Napoli vince col Crotone ma che disastro la difesa!

Nella vigilia di Pasqua il Napoli di Gattuso scende in campo con la speranza di fare uscire dall’uovo una bella sorpresa per i tifosi. E ci riesce alla grande seppur con tanto spavento! Gli undici azzurri nettamente divisi in due: ad un attacco entusiasmante costituito da Insigne, Mertens e Osimhen, a segno peraltro tutti e 3 nel giro di 20 minuti, risponde una difesa totalmente disastrosa e menomata del suo miglior difensore Koulobaly e del buon Rahmani, rimpiazzati dalla coppia Manolas-Maksimovic. E se il greco propizia il primo gol del Crotone consegnando in maniera inspiegabile ed imbarazzante il pallone agli avversari, è il serbo a farsi soffiare la palla da Messias lanciandolo tutto solo verso la porta di Meret! I calabresi ci credono e non mollano ma, per fortuna, al 72′ ci pensa di Lorenzo ad insaccare la quarta rete e a decretare il risultato finale. Il Napoli batte il Crotone per 4-3 e prosegue il cammino verso la Champions con un sorriso in più per i pareggi di Milan, Roma e Juventus!