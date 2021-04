Il Napoli Femminile prepara la trasferta a Milano: “Insieme costruiremo il nostro sogno chiamato salvezza”

Il Napoli Femminile deve compiere un’impresa per riuscire a salvarsi. Le ragazze nel frattempo sono pronte ad affrontare il Milan in trasferta, domenica prossima alle 12:30 al centro sportivo Vismara. “Una per tutte, tutte per lo stesso obiettivo. Cinque giornate da vivere intensamente, sarà decisivo il gruppo e faremo gioco di squadra. Dovremo tenerci per mano una con l’altra, insieme costruiremo il nostro sogno chiamato salvezza. Schiena dritta e testa alta”, postano sui social. Intanto hanno ripreso gli allenamenti anche le giocatrici che compongono i gruppi Under 17 ed Under 15. Un pizzico di normalità, finalmente, dopo tanti mesi di attesa. I mister Cianciulli ed Egizzo hanno accolto le loro giovanissime con entusiasmo, sperando che dalla prossima stagione riprendano anche i campionati”.