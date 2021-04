Il Napoli batte il Toro per 2-0 e si porta in zona Champions

Il Napoli compie una delle sei missioni che gli si prospettano e si porta in zona Champions. Nel posticipo della 33° giornata di campionato gli uomini di Gattuso, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si portano in vantaggio all’11’ grazie ad una straordinaria rete di Bakayoko, che quest’oggi ha affiancato Demme per buona parte della partita, a scapito di Fabian Ruiz con problemi alla schiena. Dopo 2 minuti ci pensa Osimhen a trovare la rete del raddoppio e la calma per la squadra che mette in campo, in una serata di pioggia, compattezza, gioco e grinta, quelli richiesti dall’allenatore calabrese. Tante occasioni per i partenopei, un palo di Zielinski e uno di capitan Insigne che non rischiano quasi mai contraccolpi. Ottima prestazione dell’organico intero ed i complimenti, al termine della gara, da parte di mister Nicola in conferenza: “Bisogna fare i complimenti al Napoli, abbiamo incontrato una squadra forte e capace. I miei ragazzi non hanno mai mollato. Loro hanno fatto un gran gol, sul secondo sono stati fortunati su un rimpallo. Dopo due gol subiti così non abbiamo mai mollato fino alla fine, non era semplice. I partenopei hanno meritato di vincere ma noi abbiamo fatto la nostra partita”.