Il Napoli Basket batte l’Udine e vince la Coppa Italia.

Nella finalissima di Cervia, al termine di un’esaltante manifestazione, gli azzurri superano la APU Old Wild West Udine per 80-69. Il miglior realizzatore è Josh Mayo, autore di 26 punti. In doppia cifra anche Iannuzzi e Uglietti, 12 a testa per loro, Marini e Parks, 10 punti per entrambi. “E’ veramente bello vincere una competizione come questa. All’intervallo mi sono arrabbiato tanto,come raramente ho fatto, perché non riuscivamo a giocare come dovevamo concentrandoci troppo su altri fattori e distraendoci dal nostro obiettivo. Nella ripresa siamo riusciti a rientrare alla grande, complimenti a tutta la squadra. Dedico questa vittoria ovviamente alla Città di Napoli ed alla proprietà che ci è sempre stata vicino. Auguro una buona Pasqua a tutti”, ha dichiarato il coach Pino Sacripanti.