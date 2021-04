IL GENIO DI ANASTASIO A VIA DEI MATTI N°0

Meta ( Napoli ) . Marco Anastasio, originario di Meta sulla Costa di Sorrento , é stato l’ospite odierno della bella trasmissione “Via dei Matti n°0” magistralmente condotta dal grande pianista Stefano Bollani e dalla moglie Valentina Cenni su Raitre. Il giovane rapper metese ha mostrato tutte le sue geniali doti di improvvisazione e di conoscenza del così detto “Free-style”. Ovvero il confrontarsi tra il serio ed il faceto con un interlocutore a versi, botte e risposte. In maniera molto sciolta Anastasio ha presentato la cover di “Generale” di Francesco De Gregori intervallata da uno stupendo controtesto. Il “Generale” di Anastasio già gli permise di accedere alla finale di “X-factor” con estesi consensi di pubblico e di critica; lo stesso De Gregori si congratulò con Anastasio per il testo e per la stupenda interpretazione. Nella breve intervista fattagli dalla Cenni e da Bollani, il giovane rapper ha spiegato che i suoi testi sono frutto di estemporanee esternazioni spesso nemmeno pensate, bensì uscitegli di getto con naturale spontaneità. Insomma Marco ha mostrato, senza spocchia e presunzione, la genialità e la rapidità nell’espressione estemporanea delle sue geniali idee. A conferma di tutto ciò Marco si è congedato con una rivisitazione di “Via dei Matti n°0”, la canzone di Sergio Endrigo; il testo Marco se lo era preparato solo pochi minuti prima di andare in onda, quando la provava con Bollani al pianoforte, che gliela aveva suggerita e proposta proprio in quel momento. A riprova di ciò che scriviamo, Marco aveva scritto il testo sul telefonino per poi rileggerla nell’esecuzione. Sono rimasto letteralmente basito di come in pochi minuti il rapper sia riuscito a trovare una miriade di vocaboli ad effetto ed in rima o quantomeno in assonanza metrica con la musica della canzone di Endrigo. La forza della genialità! Mostruosamente bravo questo ragazzo metese!

Chapeau!

EUGENIO LORENZANO