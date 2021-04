Il ds Fabrizio Ruggiero lascia la dirigenza della Folgore per rituffarsi nel volley giocato

La Folgore Massa, attraverso un post sui social, rende noto che: “ringrazia per il lavoro svolto e augura il meglio al ds Fabrizio Ruggiero che lascia la dirigenza massese per rituffarsi nel volley giocato come palleggiatore in provincia di Caserta. Nei prossimi giorni sarà reso noto il nuovo Ds che continuerà sulla strada tracciata da Fabrizio Ruggiero. Intanto il resto della società tutta e gli atleti non possono che dichiarare: <<Vai e torna a dare del “tu” alla palla, come solo tu sai fare>>”.