Il Doodle di Google di oggi celebra Laura Bassi, la prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria. Laura Maria Caterina Bassi Veratti, più nota come Laura Bassi, è nata a Bologna il 29 ottobre 1711 ed è stata una fisica e accademica italiana. È stata la seconda laureata d’Europa, dopo la veneziana Elena Lucrezia Corner, e la prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria.

Nacque da genitori scandianesi: Giuseppe Bassi, “dottore di legge” e Maria Rosa Cesari. Date le sue eccezionali doti intellettuali, la famiglia riuscì a impartirle un’educazione privata, affidandola a Gaetano Tacconi (docente di biologia, storia naturale e medicina). Fu lo stesso Tacconi a chiedere alla famiglia di poterla istruire in logica, metafisica, fisica e psicologia, materie di studio nei collegi e nelle università, che ella in quanto donna non poteva frequentare. Il 17 aprile 1732, a soli vent’anni, la Bassi difese con successo 49 tesi per diventare una delle prime donne in Europa a ricevere un dottorato di ricerca.

Il 12 maggio 1732, su decisione del Senato accademico e grazie ai buoni uffici del cardinale Prospero Lambertini (futuro papa Benedetto XIV), l’Università di Bologna le conferì la laurea in filosofia e le assegnò per la stessa materia una libera docenza.

Famosa in tutta Europa, intraprese studi di fisica sperimentale e matematica con il medico Giuseppe Veratti, che sposò nel 1738. Dal momento che a Bologna era l’unico corso sulla disciplina ed era frequentato soprattutto da studenti dell’università, il Senato accademico ne riconobbe l’utilità pubblica e assegnò a Laura Bassi uno stipendio di 1000 lire, uno dei più alti dell’università felsinea.

Una figura di prestigio, che riuscì a costruirsi una carriera accademica favolosa nonostante l’ostracismo del tempo, che non vedeva le donne in maniera gradita nel campo universitario.

Morì a Bologna, nel 1778, a 66 anni.