IL CORSO E’ APERTO

Il tratto di strada compreso tra via Arigliola e via Catigliano, interessato dai lavori di riqualificazione, è stato aperto al transito alle ore 12.00 di oggi venerdi 30 aprile 2021. La sistemazione del muro prosegue ma solo l’area del marciapiede è recintata per lavori.

Le impressioni di primo acchitto per chi proviene da Sorrento in direzione Napoli , è di una maggiore area, e soprattutto ne guadagna in visibilità la chiesa di San Pietro a Mele e il suo bel campanile, di cui ne abbiamo già parlato in un articolo precedente: https://www.positanonews.it/2021/02/sorrento-i-lavori-al-corso-italia-e-la-necropoli-di-sotomonte/3463015/