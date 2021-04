Il Consigliere Regionale di FDI Nunzio Carpentieri positivo al Covid: “Questo virus fa davvero paura”

Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di FDI e già Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook rende nota la sua positività al Covid-19: «Alla fine, nonostante le attenzioni e la prudenza, me lo sono beccato anche io. Venerdì 16 aprile ho effettuato un tampone che ha confermato la mia positività al covid. Solo un paio di giorni prima, era toccato a mia moglie. Fortunatamente mia moglie sta discretamente bene. Io invece presento sintomi abbastanza evidenti, febbre e difficoltà respiratorie in particolare. La preoccupazione è tanta, per me e per le persone intorno a noi che potremmo aver contagiato.

Questo virus è subdolo e fa veramente paura. Per questo l’invito che vi rivolgo è davvero a fare attenzione, a limitare il più possibile situazioni di rischio. Nel giorno in cui si è parlato delle prime riaperture, la mia positività è la dimostrazione che non possiamo in alcun modo abbassare la guardia. È giusto tornare lentamente alla normalità ma è fondamentale che ciò accada con estrema prudenza e intelligenza. Insieme a mia moglie, ringrazio sin da ora quanti, avendo saputo, mi hanno già voluto far arrivare la loro vicinanza e quanti lo faranno nelle prossime ore».