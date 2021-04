IL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI “G.B.DELLA PORTA ORGANIZZA VIDEOCONFERENZA

Giovedi 6 maggio 2021 alle ore 18.00, il Centro Studi G.B.Della Porta organizza una video conferenza “Della Porta tra ricette alchemiche e benessere del corpo”, con intervento della Prof.ssa Raffaella De Vivo , introduce il dott. Francesco Palagiano e presenta il prof Alfonso Paolella.

EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE DI GIAMBATTISTA DELLA PORTA

Giovan Battista della Porta (Napoli 1535-1615) ha sperimentato fenomeni e costruito ipotesi interpretative della realtà umana e naturale, ha indagato su ragioni e significati di coincidenze fisiche, astronomiche e astrologiche nell’ambito di una visione ermetico_magica dell’universo. Scrittore prolifico, si è cimentato in trattazioni di ambiziosa prospettiva ed ha riversato il suo empito di geniale sperimentatore anche nell’attività letteraria, componendo commedie di strenuo vigore teatrale e aprendo la strada verso forme di teatro moderno. Accompagnato nell’opinione popolare dalla fama di mago, ma noto negli ambienti scientifici di tutta l’Europa per le sue sperimentazioni e per la molteplicità degli interessi, fu in rapporto epistolare e personale con gli studiosi più famosi del suo tempo. Inventò la camera oscura e lavorò intorno a molti conegni. Cercò a lungo la pietra filosofale, contestò al Galilei il primato dell’invenzione del cannocchiale. Nell’Accademia dei Lincei, chiamato da Federico Cesi a farne parte, ebbe posto di primo piano. Viaggiò molto, ma soprattutto viaggiavano i suoi libri, ricercati ovunque e tradotti in molte lingue, presenti tuttora, in uno sterminato numero di edizioni, in tutte le biblioteche del mondo. L’Edizione nazionale delle sue opere è stata impostata come contributo critico alla conoscenza dell’attività scientifica e letteraria di un tempo reso inquieto dalla crisi delle certezze della cultura rinascimentale.

EDITORE: EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE

Ars reminiscendi

A cura di Raffaele Sirri

Cod. ISBN: 8881141728

Pubblicato nel: febbraio 1996

Numero Pagine: XXXII+108

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 18,00

DESCRIZIONE

Manuale di mnemotecnica, ma anche di retorica. Richiamandosi direttamente ai classici, soprattutto ad Aristotele, Cicerone, Quintiliano, e riferendo lunghi passi di Plinio, di Seneca e della Rhetorica ad Herennium, il della Porta reimposta il problema storico dell’arte della memoria e sposta la parte precettistica e valutativa verso una sostanziale teatralizzazione dell’immagine, concordando con la correlazione-equazione umanistica della pittura come poesia muta e della memoria come pittura parlante. I segni alfabetici sono figure; rinviano a immagini ferme, ma componendosi e scomponendosi, secondo le leggi della retorica, mimano movimenti di mente e di cose. É aggiunta la traduzione italiana coeva, stampata nel 1566 e ristampata nel 1583.

Coelestis physiognomonia

A cura di Alfonso Paolell

Cod. ISBN: 8881141086

Pubblicato nel: febbraio 1996

Numero Pagine: XXXII+356

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 50,00

DESCRIZIONE

La Celeste Fisionomia fu pubblicata per la prima volta a Napoli nel 1603 in sei libri. L’opera, redatta allo scopo di allontanare il sospetto della Santa Inquisizione per l’adesione del della Porta alle pratiche magiche ed astrologiche, intende dimostrare (ma l’autore non appare del tutto convinto) che la varietà dei caratteri delle persone non derivi tanto dagli influssi degli astri, quanto da fattori fisiologici naturali, ovvero dalla combinazione dei quattro umori con il freddo, secco, caldo e umido. Il volume contiene anche un piccolo trattato di nevologia e alcuni elementi di metoposcopia e rappresenta pertanto uno dei primi tentativi in età moderna di catalogazione naturale dei caratteri psicofisici delle persone. È aggiunta in appendice la traduzione dell’opera redatta nel 1614.

Claudii Ptolemaei magnae constructionis liber primus

A cura di Raffaella De Vivo

Cod. ISBN: 8881149788

Pubblicato nel: gennaio 2000

Numero Pagine: XXIV+240

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 22,00

DESCRIZIONE

La traduzione in latino del I libro della Mathematica Syntaxis di Tolomeo, e del correlativo commento di Teone, pubblicata a Napoli da G.B. della Porta nel 1605, cade in un periodo denso di avvenimenti culturali e di attese. La Rivoluzione Copernicana viene allo scoperto ed esplode proprio intorno agli anni in cui il Della Porta componeva e pubblicava la sua traduzione che, comunque si consideri, è documento della storia testuale dell’opera di Tolomeo e, indirettamente, del difficile cammino della Rivoluzione Copernicana. In quegli stessi anni Galileo insegnava la Geometria di Euclide e l’Almagesto di Tolomeo allo Studio di Padova; ma nel 1610 pubblicava il Sidereus Nuncius, cui da lontano rispondeva plaudendo Keplero. Il Della Porta sta dall’altra parte; e certo non ignorando il valore scientifico e filosofico delle scelte, si immette nella complicata vicenda testuale dell’opera di Tolomeo, segnata nel Rinascimento dagli interventi decisivi del Bessarione, del Regiomontano, del Trapezunzio.

De Aeris Transmutationibus

A cura di Alfonso Paolella

Cod. ISBN: 8881149419

Pubblicato nel: gennaio 2000

Numero Pagine: XLII+278

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 40,00

DESCRIZIONE

Nel 1610 G.B. della Porta, ormai settuagenario, pubblicò a Roma la sua ultima grande opera scientifica, De aeris transmutationibus, dedicandola a Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei. Una copia di questo trattato fu inviata dallo stesso autore al card. Federico Borromeo che allestiva in quegli anni la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Il volume contiene, in polemica con Aristotele, una “summa” delle conoscenze di Meteorologia dall’antichità al XVI secolo e tratta, secondo la concezione dell’epoca, sia i fenomeni atmosferici (formazione e/o previsione dei venti, della pioggia, della neve, della grandine, dei fulmini, dei tuoni, ecc.) sia quelli terrestri (salinità e formazione del mare, formazione delle sorgenti dei fiumi, origine del Nilo, previsioni delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti, acque termali, ecc.). Esso accoglie anche fenomeni curiosi e strani come quelli di uccelli e di cavalle fecondate dal vento, di pioggia delle rane, di pioggia di sangue, oltre ad una rara e terribile descrizione del terremoto che provocò, nel 1538, il sorgere del monte Nuovo nei Campi Flegrei.

De humana phsyiognomonia – libri sex

A cura di Alfonso Paolella

Pubblicato nel: maggio 2011

Numero Pagine: 672

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 87,00

DESCRIZIONE

L’Humana Physiognomonia e la Magia Naturalis, più di tutte le altre opere, fin dal XVI secolo, resero famoso Della Porta in tutta Europa come mago e scienziato. Una fama che si sgretolò con l’avvento del Positivismo. L’Humana Physiognomonia costituisce una sintesi completa di tutte le concezioni su questa dottrina a partire dalla Physiognomica dello Pseudo_Aristotele fino al Rinascimento, attraverso gli autori greci, romani, arabi, medievali e contemporanei all’autore. Questo testo ha ispirato i lavori di Lavater (1772), ha influenzato la nascita della frenologia di Gall (1810), padre della moderna neuropsicologia e delle neuroscienze cognitive, ed ha pesato sulla nascita dell’antropologia criminale di Cesare Lombroso. La fisiognomica, ritenuta una pseudoscienza (anche se recenti studi americani tentano di darne uno statuto scientifico), mira a tracciare il ritratto psicologico e morale di una persona a partire dal suo aspetto fisico complessivo con il presupposto di un intimo legame tra corpo e anima, tra esteriorità e interiorità. Essa ha suggestionato i lavori di numerosi pittori, in particolare ritrattisti, a partire dal Rinascimento, ma anche le caricature dal ’700 in poi, nonché opere di letterati, soprattutto dell’800, come Balzac, Manzoni, Mastriani, ecc.

De Munitione libri tres

A cura di Raffaella De Vivo

Pubblicato nel: aprile 2010

Numero Pagine: 168

Formato: 17×24

Prezzo: Euro 22,00

DESCRIZIONE

Con la pubblicazione del trattato De munitione, avvenuta a Napoli nel 1608, G.B. della Porta si inserisce nel processo di trasformazione dello sviluppo simbiotico di arti e scienze fisico_matematiche tipico del Rinascimento. Fondandosi sulla sua attività di studioso, lettore, traduttore, commentatore dei principali testi greci di matematica e di tecnica romano_ellenistica, Della Porta sostituisce alla figura dell’artista_ingegnere rinascimentale quella del teorico militare inteso come nuovo scienziato dei fenomeni urbani. L’architectus delineato dal Della Porta risponde alle nuove esigenze dei professionisti dell’arte delle costruzioni che, soprattutto a Venezia alla fine dcl ‘500, cercavano di ottenere un ruolo autonomo e specifico pur rimanendo al servizio della collettività. Il volume sviluppa numerosi argomenti di urbanistica militare con richiami sia al mondo classico sia contemporaneo, da Vitruvio a Machiavelli, arricchiti da riferimenti matematici e tecnici originali.

Elementorum curvilineorum libri tres

A cura di Veronica Gavagna e Carlotta Leone

Pubblicato nel: ottobre 2005

Numero Pagine: 212

Formato: 17×24

Prezzo: Euro 27,00

DESCRIZIONE

Nel 1601 G.B. della Porta pubblicò i Curvilineorum elementorum libri duo, un trattato di geometria delle figure curvilinee ispirato agli Elementa di Euclide. Negli anni successivi, Della Porta tornò a lavorare su questi temi e si convinse di essere riuscito a compiere un’impresa eccezionale: la quadratura del cerchio con riga e compasso. Decise quindi di modificare profondamente il testo del 1601, e nel 1610, grazie all’interessamento di Federico Cesi, vennero pubblicati gli Elementorum curvilineorum libri tres, il cui testo critico, ricostituito sulla base dell’edizione a stampa e di un autografo dellaportiano, è il risultato di un’analisi filologica che si è estesa anche ai disegni geometrici. Al di là del paralogismo relativo alla quadratura del cerchio, gli Elementorum curvilineorum libri tres presentano risultati non privi di una certa eleganza relativi alla quadratura di lunule ed arseli, mentre la quadratura di fantasiose figure curvilinee rivela il gusto dellaportiano per una sorta di mirabilia matematici, ricondotti a spiegazioni razionali tramite piccoli «trucchi» degni di un autentico prestigiatore.

Pneumaticorum libri tres

A cura di Oreste Trabucco

Pubblicato nel: gennaio 2009

Numero Pagine: 214

Formato: 17×24

Prezzo: Euro 30,00

DESCRIZIONE

Nel 1601, traendo dalla propria celebre enciclopedia, la Magia naturalisnuova costola, Giovan Battista della Porta dava in luce i Pneumaticorum libri tres. Vi confluivano la pluriennale esperienza, nutrita in compagnia del dotto fratello Gian Vincenzo, dei testi antichi, le conoscenze acquisite nei viaggi, la volontà di compiacere il gusto dei propri mecenati per una materia dilettevole e artificiosa quale l’idropneumatica. Uomo di libri, ben più di quanto amasse dichiararsi, secondo un peculiare eclettismo, qui mescidava il mai deposto Aristotele con la scienza, restaurata dalla filologia umanistica, di Archimede e di Erone Alessandrino. E assai più di quanto apparisse prima facie, l’operetta data alle stampe era per una sua parte cospicua commento agli Pneumatikà di Erone, riportati in auge dalla versione latina del 1575 compiuta dall’illustre matematico urbinate Federico Commandino. Largamente fruiti tra Cinque e Seicento gli Pneumatikà eroniani, e con diversi intenti: dallo sforzo di suffragare una teoria della materia alternativa a quella peripatetica, e invece corpuscolarista, al piacere di rifarne le macchine ingegnose per adornare incantevoli giardini come quello di Villa d’Este a Tivoli, che della Porta conosce e menziona per esserne proprietario il suo protettore cardinal Luigi. Ben presto, nel 1606, veniva a stampa una versione italiana dei Pneumaticorum libri tres dellaportiani. Traduzione incondita, fitta di travisamenti deprecabili, ad opera di un inidentificabile soi_disant Juan Escrivano. Ma arricchita di nuova materia testuale, senza dubbio proveniente dallo scrittoio di della Porta. Ciò che reclama una volta di più una vigile ecdotica per le opere del naturalista napoletano e attesta la complessa diacronia che ne caratterizza i testi

Teatro. primo tomo – tragedie

Tragedie: La Penelope – Il Georgio – L’Ulisse

A cura di Raffaele Sirri

Cod. ISBN: 8849500947

Pubblicato nel: gennaio 2000

Numero Pagine: XXVI+446

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 35,12

DESCRIZIONE

Le tragedie di G.B. della Porta (La Penelope, Il Georgio, L’Ulisse) hanno avuto scarsa fortuna letteraria e ancor più scarsa fortuna teatrale. Ma, aggiunte alle numerose commedie da lui prodotte, segnalano un’attività teatrale ambiziosa, attestata su un fronte culturale aperto ad un uditorio ampio e indifferenziato. Leggendo le partiture delle tragedie avvertiamo che la tenuta del dialogato supera la rigidezza del genere letterario, travolge le resistenze narrative di molte sequenze, tende all’inveramento plastico delle vicende. La rappresentazione mimetica non è strumento di comunicazione ma fine. E se ciò non vale ad allargare il respiro artistico di questi scritti, vale a conferire ad essi una funzione storica e teatrale ampiamente positiva e ricca di futuro.



Teatro. secondo tomo – commedie

Commedie: L’Olimpia – La Fantesca -La Trappolaria – La Cinzia – La Carbonaria

A cura di Raffaele Sirri

Cod. ISBN: 8849502567

Pubblicato nel: aprile 2002

Numero Pagine: XXVI+550

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 74,00

DESCRIZIONE

Alle cinque commedie che vengono presentate in questo II torno del Teatro di G.B. della Porta seguiranno altre cinque nel III e quattro nel IV, ordinate secondo le date accertate di prima stampa. Le commedie di questo torno furono edite, dall’autore o col suo consenso, fra il 1589 e il 1601, e riedite successivamente numerose volte fino ai nostri giorni, a segnalare il successo che le accompagnò: non vistoso ma consistente e continuo, aperto a interpretazioni di critica letteraria, teatrale, sociologica. Il significato della riproposta che ora se ne fa in Edizione Nazionale si inscrive nel ventaglio di domande e di risposte che esse suggeriscono in funzione di una conoscenza più penetrante e vigorosa del mondo che le produsse e della scia che lasciarono dietro di sé. L’attività teatrale (fitta e lunga) il Della Porta la visse dapprima come divertimento (magari come pausa del suo lavoro ben più intenso e impegnativo di scienziato, di ricercatore, di inventore di congegni tecnici), ma la continuò come sperimentazione, nell’intento dichiarato di ammodernare il teatro secondo una più aggressiva invenzione scenica e linguistica, richiamando sul palco le ombre di Menandro, Epicarmo, Plauto.

Teatro. terzo tomo – commedie

Commedie: Gli duoi fratelli rivali – La sorella – La turca – Lo astrologo – Il moro.

A cura di Raffaele Sirri

Pubblicato nel: dicembre 2002

Numero Pagine: VIII+520

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 72,00

DESCRIZIONE

Le cinque commedie presentate in questo III tomo dell’Edizione Nazionale delle Opere di G.B. della Porta furono pubblicate dall’Autore fra il 1601 e il 1607 e, rispetto alle cinque presentate nel II tomo, pur conservando intatto il dichiarato plautismo della strutturazione drammatica come della teatralizzazione dei contenuti, si snodano in funzione di un piu’ esplicito risentimento di costume e di ambiente: da Gli duoi fratelli rivali, ambientata in una Salerno feudale, nella quale l’Autore si compiace di far circolare il nome della sua famiglia, a La Turca, ambientata entro” uno staglio di presenza permanente e condizionante del turchesco, come lingua e come timore di invasione, nella vita dei nostri paesi marinari (per cui non senza ragione la scena è immaginata nell’isola di Lesina), a Lo Astrologo, che ridicolizza il consuetudinario del fantasmagorico nella vita di una societa’ non troppo colta, a Il Moro, dove il divertimento è tutto addossato sulla figura di un napoletano, fanfarone e visionario. E tuttavia va detto che il raggruppamento di queste e delle precedenti cinque commedie, come delle prossime, e ultime quattro, è stato determinato non da ragioni critiche ma semplicemente dai numeri(di date e di pagine).

Teatro. quarto tomo- commedie

Commedie: La Chiappinaria – La Furiosa – I duo fratelli simili – La tabernaria

A cura di Raffaele Sirri

Cod. ISBN: 8849504152

Pubblicato nel: marzo 2003

Numero Pagine: VIII+380

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 50,00

DESCRIZIONE

In questo quarto tomo del 15° volume della Edizione nazionale delle opere di G.B. della Porta si presentano quattro commedie pubblicate, e presumibilmente composte, negli ultimi anni di vita dello scrittore: La chiappinaria 1609, La furiosa 1609, I duo fratelli simili 1614, La tabernaria 1616. Un certo irrigidimento di battute linguistiche e di azione è forse possibile avvertirlo nelle parti del pedante e di altre figure tipiche. Ma è un irrigidimento di maniera, riscattato dalla effervescenza inventiva della dizione, dal gusto scenico, dalla satira. Una commedia come la Tabernaria, così ricca di personaggi lesti di mano e di lingua, è un esempio di rara abilità. Eppure è quella che, per essere stata stampata postuma (l’A. era morto nel 1615), ha più ragioni di altre di essere attribuita a tarda età. Il fatto è che il giudizio sull’opera teatrale del della Porta va commisurato al suo programma di rinnovamento dell’arte drammatica; un programma che, se da una parte indulge a ripristini classicistici, dall’altra apre, in modi chiaramente definitivi, al parlato e al popolare della lingua. Il volume si conclude con un indice di nomi di persone, di personaggi, di luoghi, che, per ricchezza e varietà, più che come strumento tecnico di ricerca, si propone come strumento culturale di accertamento e valutazione.

De ea naturalis physiognomoniae parte quale ad manuum lineas spectat libri duo

A cura di Oreste Trabucco

Cod. ISBN: 8849503962

Pubblicato nel: marzo 2003

Numero Pagine: CII+166

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 35,00

DESCRIZIONE

Settembre 1610: la Congregazione dell’Indice rifiuta la licenza di stampa del trattato chiromantico, ultima parte del corpus fisiognomico, che della Porta da anni tenta invano di dare in luce. Nel 1637, Francesco Stelluti annunzia la pubblicazione dell’inedito trattato, ma anch’egli deve cedere agli ostacoli frapposti dalla censura ecclesiastica. Nel 1677 Pompeo Sarnelli potrà recuperare l’operetta dellaportiana e volgerla in italiano: le nubi che avevano pesato sull’inquieta esistenza dell’autore sono ormai lontane, e della Porta, grazie all’immutata fortuna editoriale europea, può essere assunto nel novero dei numi tutelari della cultura. Il testo latino, restato inedito attraverso i secoli, può ora fondarsi sull’autografo recentemente emerso da una biblioteca canadese, e ci restituisce una vivida immagine del lavoro segreto soggiacente all’elaborazione del trattato, una fitta trama di scrupoli, pentimenti, autocensure emblematici non solo dell’opera di della Porta, costruita a ridosso del baratro dell’eterodossia, ma anche dei processi redazionali peculiari dei testi di età controriformistica.

Taumatologia e criptologia

A cura di Raffaele Sirri

Pubblicato nel: marzo 2013

Numero Pagine: XL-144

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 24,00

DESCRIZIONE

Da due manoscritti, uno conservato nella Biblioteca Corsiniana di Roma e un altro nella Scuola di Medicina di Montpellier, è stata trascritta un’opera di scienza nella quale Giambattista della Porta contava di raccogliere, attraverso lunghe schedature di tipo enciclopedico, gli esiti del suo operare di scienziato: un’opera per la quale aveva inventato il titolo di Taumatologia e aveva indicato come dedicatarlo alll’imperatore Rodolfo II, ma che per varie difficoltà, non riuscì a completare e mandare alla stampa. Questa edizione della Taumatologia – inserita com’è nella collana della Edizione Nazionale delle Opere di Giambattista della Porta – si presenta come recupero di un progetto culturale e nello stesso tempo come richiamo di una prossima data, 2015, che segnerà il quarto centenario della morte dell’autore. Il quesito principe che il Della Porta propone e riavvia ogni volta che se ne riesamina una pagina o un concetto, è se si sia integrato nella scienza rinascimentale o se invece sia rimasto ancorato al nozionismo medievale.

Villae Libri XII – Tomo I

A cura di Francesco Tateo

Pubblicato nel: marzo 2010

Numero Pagine: 432

Formato: 17×24

Prezzo: Euro 56,00

DESCRIZIONE

Nei dodici libri della Villa di Giovan Battista della Porta confluisce, in forma enciclopedica, la rivisitazione dei classici dell’agricoltura e la ricerca botanica che gli umanisti condussero fra Quattro e Cinquecento con criteri filologici e talora sperimentali. Il numero notevole delle opere consultate e l’articolazione del discorso divulgativo, le numerose classificazioni e le informazioni riguardanti l’economia della vita rurale non fanno dimenticare allo scrittore la sua utilità sul piano medicinale e in genere del benessere e ricordano al lettore moderno i classici trattatisti della villa’, oltre alla curiosità per la differenza delle specie, per il problema della loro filologica, tradizionale e talora volgare, denominazione. Ma, soprattutto, il punto sulle conoscenze in materia di agricoltura con l’attenzione rivolta alla catalogazione e all’ordinamento, accanto al gusto per l’aspetto piacevole del mondo vegetale, anticipa il futuro obiettivo accademico degli orti botanici, oltre a proseguire il disegno rinascimentale di collegare la natura all’opera attiva e contemplativa dell’uomo divenuto centro del mondo. Il primo torno, comprendente in quattro libri le informazioni circa la dimora di campagna, i due tipi di macchia e la coltivazione, inizia una sorta di visita della Villa ideale, che sarà completata nei due torni successivi con i libri sul frutteto, l’oliveto, la vigna, gli arbusti, i due tipi di giardino, i seminati e la prateria.

Villae – Libri XII – Tomo II

A cura di Francesco Tateo

Pubblicato nel: dicembre 2011

Numero Pagine: 372

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 48,00

DESCRIZIONE

La coltivazione degli alberi da frutta e quella dell’olivo dovevano essere prevalenti nell’economia agricola del Mezzogiorno ed avere un particolare rilievo nella scienza e nella pratica agricola, se Giovan Battista Della Porta, quando affrontò la trattazione dell’agricoltura, si rivolse inizialmente a percorrere ed esplorare il Pomarium e l’Olivetum della sua ‘Villa’ ideale. Prima ancora, infatti, di diventare il quinto e il sesto libro del complessivo trattato, i due libri raccolti in questo tomo II uscirono a stampa, separatamente, ed ebbero una fortuna indipendente anche dopo la pubblicazione dell’intero trattato, che dava loro una sistemazione organica nell’architettura così accuratamente studiata delle sue dodici tappe: anzitutto la scelta e conduzione del centro gestionale, poi la zona non coltivata della macchia e i modi della coltivazione (libri I_IV), quindi il frutteto e l’oliveto che riguardano piante arboree (libri V_VI), infine la vigna e gli altri arbusti, il giardino e il prato, che saranno argomento degli altri due tomi (libri VII_IX, X_XII). Se al frutteto il Della Porta dedica lo spazio maggiore, sviluppando un vero trattato di frutticoltura, in cui trovano posto le tecniche di coltivazione e di potatura degli alberi, le molteplici forme d’innesto, le caratteristiche peculiari delle numerose specie frutticole a lui note, accanto alla storia di ciascuna, all’indicazione delle esigenze climatiche, pedologiche e agronomiche, all’elencazione delle varietà diffuse a Napoli e nell’Italia meridionale, non manca nel libro successivo una descrizione dettagliata delle forme di coltivazione dell’olivo tipiche delle diverse contrade e della produzione olearia nella sua varietà. La fortuna singolare del Pomarium e dell’Olivetum si riflette nell’apparato di questo tomo, il quale dà conto, oltre che delle fonti, anche della duplice redazione del testo.

Villae – Libri XII – Tomo III

A cura di Gianni-Antonio Palumbo

Pubblicato nel: dicembre 2013

Numero Pagine: XIV-242

Formato: 16×23

Prezzo: Euro 33,00

DESCRIZIONE

Questo tomo III della Villa riguarda due fra i più nobili e antichi argomenti che la poesia abbia cantato sul versante lirico e su quello didascalico della georgica, mitizzando il dolce liquore e l’opera artistica degli orti. Dopo aver affrontato, nei primi sei libri della sua enciclopedia rustica, la trattazione delle caratteristiche della dimora di campagna, dei due tipi di macchia, del frutteto e dell’oliveto, Giovan Battista della Porta prosegue nell’esplorazione dei domini della viticoltura e dell’orticoltura. Nel settimo libro, egli ci introduce nel vigneto, dedica peculiare attenzione alle differenti tipologie di colture della vite e si sofferma, sulla scorta soprattutto dei Deipnosofisti di Ateneo, sulle lodi del vino e del suo ‘inventore’, in un fecondo connubio di letteratura e agricoltura. L’ottavo libro è focalizzato sulle conoscenze relative alla vite arbustiva, quella particolare varietà che vivo innititur pedamento. Muovendo dalla metafora nuziale applicata al mondo vegetale, lo scrittore di Vico Equense considera le varie modalità di innesto, talora rileggendo e confutando tradizioni ormai radicate. Non mancano anche consigli sui procedimenti per migliorare la qualità del vino e riconoscerne le impurità. Il nono libro è consacrato al giardino: la classificazione floreale, ricca di doviziose nozioni di carattere tecnico, denota l’applicazione di cognizioni botaniche all’ambito agrario. L’intendimento pratico si coniuga tuttavia con la volontà di suscitare diletto, grazie a una ricca e piacevole evocazione di miti e preziose notizie erudite. L’esplorazione ideale della ‘Villa’ sarà completata nel tomo successivo con la trattazione del giardino e del prato.

