Il 13 aprile è la Giornata Internazionale del Bacio.

Anche in questo periodo di pandemia è possibile festeggiarla, esclusivamente però fra conviventi.

Un bacio è il modo più semplice per dimostrare affetto ed è in grado di, abbassare lae rinforzare una relazione. Il 13 aprile è il giorno perfetto per festeggiare laper. Durante un bacio il cervello rilascia infatti l’ossitocina, nota anche comeDurante il lockdown ci si possono sempre scambiare dei baci virtuali: non hanno lo stesso effetto ma sono indubbiamente piacevoli sia da inviare che da ricevere.

Altre giornate del bacio

Non c’è motivo per dedicare al bacio un solo giorno, visto che dimostrare affetto o amore in questo modo non costa nulla ed è estremamente piacevole. Il 13 luglio è stato dichiarato International Kissing Day per commemorare il bacio più lungo della storia, durato oltre 46 ore. Il record è poi stato battuto, e per ricordarlo è stata istituita una nuova Giornata del Bacio il 6 luglio, quando le labbra di una coppia tailandese sono state unite, durante una gara, per ben 58 ore. Negli Stati Uniti la Giornata Nazionale del Bacio si festeggia invece il 22 giugno, mentre per la tradizione indiana cade il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino.

Festeggiare l’International Kissing Day in tempi di pandemia

Quest’anno sarà più difficile festeggiare l’International Kissing Day, complici la pandemia globale e le necessarie misure precauzionali come distanziamento sociale e obbligo di mascherina. Nulla però ci impedisce di ricordare come un bacio sia importante per trasmettere affetto e amore, quanto siano benefici i suoi effetti sul cervello e sul corpo e quanto sia piacevole scambiarsi questo tipo di effusioni. Un bacio può essere usato in molti modi: come forma di saluto, dimostrazione d’affetto o vero e proprio preliminare per l’amore. Le coppie potranno sempre confortarsi con un bel bacio, anche nel mezzo di una pandemia, mentre fra amici, parenti e conoscenti bisognerà aspettare tempi migliori per ricominciare a scambiarsi i tradizionali baci sulle guance come forma di saluto.