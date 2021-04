I bambini di Amalfi tornano a scuola: il Comune regala un libro a tutti. Il rientro a scuola è fra i regali più belli che i nostri bambini e le nostre bambine potevano ricevere per questa Pasqua!

Un ritorno a piccoli passi verso una tanto desiderata normalità, fatta di giochi, corse, zaini in spalla e sorrisi in riva al mare.

È un giorno speciale e in quanto tale va festeggiato: ogni piccolo scolaro riceverà in dono una sacca colorata con all’interno un libro scelto per ogni età.

Crescere oggi è un’avventura che richiede tanta pazienza e coraggio… un libro è di certo un ottimo alleato!