Riceviamo e pubblichiamo in questo momento di Pandemia da coronavirus Covid – 19 che sta mettendo in ginocchio anche la costa di Sorrento e la Campania con l’Italia e il mondo, si aggiungono anche altri gravi problemi come una casa che, pur pagata, viene sottratta . Al momento la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ( Napoli ) ha sequestrato il plesso per indagini da oltre un’anno, i cittadini chiedono la conclusione di queste indagini.

Housing Sociale Sant’Agnello. Appello di assegnatario, 53 famiglie aspettano Breve pensiero di un assegnatario:

Il Tribunale del Riesame non si è ancora espresso, nonostante ci siano ben 53 famiglie le cui speranze sono riposte in una sentenza che possa finalmente dare una soluzione alla drammatica situazione in cui versano da oltre un anno.

Personalmente non ho smesso di credere nella legge e nella giustizia alla quale questa dovrebbe aspirare, anche se ultimamente questa parola sembra un concetto astratto e molto lontana dalle esigenze contingenti delle persone che, come me e le decine di famiglie coinvolte loro malgrado, continuano a sperare con trepidante fiducia.