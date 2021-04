Guerra del Faito, conteso tra Vico Equense e Castellammare di Stabia. Dello Joio: “Dopo il clamore, resti alta l’attenzione”. Riportiamo di seguito le parole di Tristano dello Joio, intervenuto sulla questione che sta interessando il Faito, conteso tra le due città di Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Dopo il clamore per la trattativa scoperta tra il Comune di Vico Equense e Città Metropolitana, resti alta l’attenzione sul Monte Faito. La Regione può fare la sua parte, lo chiede a gran voce la città di Castellammare, ma anche parlamentari e consiglieri regionali. Noi come Parco siamo pronti a gestire la montagna per proteggerla e valorizzarla. No a trattative unilaterali di un bene pubblico che interessa più città e dove l’amore e il rispetto delle natura devono vincere su tutto. Lo ribadisco oggi, nel lunedì di Pasquetta. Normalmente questo giorno sarebbe stato per il Faito meta di centinaia di turisti e gruppi per la tradizionale gita fuori porta. Le norme in vigore vietano questo tipo di Pasquetta, lo ricordo a tutti coloro che hanno pensato di vivere una giornata all’aria aperta. Facciamo attenzione, rispettiamo le regole e presto potremo rivivere i nostri boschi a pieno.