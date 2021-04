Green Map of Campania Felix, anche Sorrento tra le aree verdi dal valore storico

Questa mattina il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto al Palazzo Comunale una delegazione dell’associazione Premio GreenCare guidata dalla presidente Benedetta de Falco, e costituita dalla responsabile dei progetti speciali Federica Palmer, dalla responsabile della delegazione penisola sorrentina, Antonella Avancini, e dalle socie Serena Abbondandolo e Vittoria Brancaccio. Presenti all’incontro anche il presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco, l’assessore all’Ambiente Valeria Paladino ed il consigliere comunale Gaetano Mauro.

Ai rappresentanti dell’amministrazione comunale sono state consegnate copie della Green Map of Campania Felix, una mappa tascabile, realizzata in italiano e in inglese, per condurre cittadini e visitatori alla scoperta del verde urbano campano, promossa dall’associazione e da Si Impresa, l’Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli.

Tra gli itinerari consigliati dalla guida, anche due siti sorrentini: il chiostro di San Francesco e il giardino del Museo Correale di Terranova.