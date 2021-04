Giornata Mondiale della Terra, il regalo del comune di Amalfi ai bimbi delle scuole

Amalfi. Il Comune, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, ha voluto regalare del materiale ai bambini delle scuole per sensibilizzarli sull’importanza della cura e della salvaguardia del pianeta. Ecco il messaggio rivolto ai piccoli cittadini: “Cari bambini, la Giornata Mondiale della Terra è stata istituita nel 1970 dall’ONU. Un mese dopo l’inizio della primavera, celebriamo la nostra Terra Madre e ricordiamo l’importanza della cura dell’ambiente per il futuro di tutti. Dalle piccole cose di ogni giorno nascono i comportamenti sani che salvaguardano il nostro pianeta: il riciclo dei rifiuti, l’attenzione al consumo d’acqua, usare energie da fonti rinnovabili. Per il mondo voi siete la Green Generation che ci porterà a un futuro sostenibile. Assieme cominciamo questo percorso!”.