Gino Moccia: da Tramonti al Grand Prix Historique di Monaco. Tra pochissimo torna il Grand Prix Historique di Monaco della Formula 1. Il Gran Premio Storico di Monaco esiste dal 1997 e si svolge sullo stesso circuito del Gran Premio di Formula 1, ma con il fascino delle vecchie automobili che propongono una splendida retrospettiva delle corse automobilistiche.

Luigi Moccia, da Tramonti, in Costiera Amalfitana, sarà uno dei protagonisti del 12° Grand Prix Historique di Monaco in programma domani.

Parteciperanno alla gara alcuni dei piloti che hanno scritto pagine indelebili della Formula 1, come Jean Alesi e René Arnoux, che scenderanno in pista a bordo di una Ferrari 312 B3 del 1974.

Lo storico Gran Premio di Monaco sarà accompagnato da un’asta sotto l’egida di Bonhams. Tra i 32 lotti in offerta spiccano alcune fantastiche vetture, a cominciare dalla magnifica Delayahe 135 S del 1936, valutata oltre 1 milione di euro, che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans del 1939 ed è stata recentemente restaurata. Ed è proprio tra i piloti italiani che scenderà in pista Luigi “Gino” Moccia, a bordo della suggestiva Maserati 4C8 del 1937.

Partito da giovanissimo di Tramonti è riuscito a farsi largo nel mondo delle corse. La passione per i motori l’ha spinto a dare sempre il massimo fin quando non è arrivata la grande occasione: guidare una Lamborghini da corsa. Nella sua lunga carriera, prima da pilota e poi da collaudatore, è riuscito a togliersi tantissime soddisfazioni. Ora per Moccia una nuova stimolante avventura tra i grandi della Formula 1. Una competizione sicuramente sui generis ma forse per questo ancora più appagante. Confrontarsi con dei mostri sacri della velocità sarà per il pilota di Tramonti un momento importante per la sua vita sportiva.