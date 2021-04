Gianni Mormile “Posso allestire 100 centri vaccinali : FATE PRESTO”. Anche il deposito della Finalco a Piano di Sorrento a disposizione

Sorrento ( Napoli ) Un settore il suo in crisi, ma non si ferma e combatte, quando si parla di allestimenti in Penisola Sorrentina si parla di Gianni Mormile che è pronto a fare la sua parte :

Due parole : FATE PRESTO! “Chiacchiere e tabacchere e legno o banc e napule nun e’ mpegn”.

Non produco vaccini (sicuro), ne posso inocularli (forse) ma essendo , chi mi conosce lo sa, una persona d’azione , metto a disposizione gratuita le mie mani , il mio fare, le mie attrezzature aziendali a servizio di qualsiasi Ente peninsulare ne facesse richiesta, senza distinzioni di sorta ! Ho pannellature per allestire 10 100 centri vaccinali e non solo. Se non ci vacciniamo TUTTI, operatori del settore alberghiero e stagionali, commercianti e artigiani, dipendenti pubblici e privati,uomini e donne, giovani e vecchi quei pannelli resteranno ancora per un anno o forse più riposti e con essi ,le speranze di noi tutti di riprendere a lavorare ! Ancora due parole e concludo: FACCIAMO PRESTO.

Un Grazie a Nando Santanastaso per l’articolo e al mio fratello Massimiliano Santoli per essere sempre innamorato e parte attiva del nostro settore

Ma a Positanonews giungono anche altre proposte, per esempio si parla del deposito della FINALCO nei pressi della Stazione della Circumvesuviana, poi per Sorrento Villa Fiorentino e il Sorrento Palace, a Sant’Agnello l’MSC , ma d’ora in poi si potrebbero fare anche all’aperto. Bisogna fare più di mille vaccini al giorno per ripartire a giugno, come ha scritto Gaetano Milano, di questo passo l’estate rischia di saltare, le colpe? Sono a scalare , ma di sicuro in primis il Governo poi la Regione Campania e l’ASL per ultimi i sindaci , fermo restando i problemi organizzativi , che senza vaccini che possono fare?