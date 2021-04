Fuorni, pacchi pasquali e proteste in carcere: due agenti in ospedale. Due agenti di polizia penitenziaria con ferite più gravi, che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso del “Ruggi”. E almeno altri otto con escoriazioni più lievi, per i quali è bastata la medicazione dell’infermeria del carcere. È il bilancio della rivolta scoppiata venerdì pomeriggio all’interno della casa circondariale di Fuorni. A scatenare la violenta protesta dei detenuti l’arrivo dei pacchi pasquali, con generi alimentari. Pacchi che devono essere prima controllati dal personale del penitenziario per evitare che nelle celle possano arrivare cibi proibiti dal regolamento.

Una procedura quest’ultima che non è stata condivisa da una decina di detenuti del III piano della I sezione. Che hanno messo in scena un vero e proprio blitz: si sono impossessati dei pacchi prima del controllo. E poi sono ritornati nella loro sezione. Stavolta napoletani e salernitani, spesso in conflitto, si sono uniti e si sono scagliati contro la Penitenziaria. Un agente è stato minacciato e poi gli è stato strappato con violenza dalle mani il cordless di servizio. L’ammutinamento oramai si è concretizzato e il terzo piano è restato nel pieno possesso dei detenuti che hanno danneggiato le telecamere di sicurezza.

Il personale in servizio, poche unità a causa della carenza d’organico, non potendo fronteggiare l’emergenza ha lanciato l’allarme. Sono stati richiamati tutti gli agenti, anche quelli a riposo, per avere a disposizioni più uomini in vista di un’azione di forza. Si è tentata dapprima la via della diplomazia, ma le trattative non sono andate a buon fine. Così, in serata, la direttrice Rita Romano e il comandante del reparto hanno deciso di passare all’azione e una cinquantina di agenti, in tenuta anti-sommossa, hanno fatto irruzione, riuscendo a riportare l’ordine ed isolando i capi rivolta.

«Quest’ennesimo episodio – afferma Emilio Fattorello , segretario nazionale campano del Sindacato autonomo polizia penitenziaria – mette ancora una volta a nudo tutte le carenze strutturali, d’organico e l’insufficienza gestionale della casa circondariale salernitana. Limiti più volte denunciati dal Sappe, perché non si riesce a controllare una popolazione detenuta di particolare tipologia e indole. Proprio in periodi festivi come questi le tensioni interne e le criticità si acuiscono ancora di più in maniera esponenziale». Ancora più tranchant Donato Capece, segretario generale del Sappe: «Ciò che è successo nel carcere di Salerno – spiega – è di una gravità inaccettabile. La cosa ancora più grave è che lì c’è stata di recente una ispezione ministeriale, sollecitata proprio dal Sappe in relazione alla pessima gestione del personale e delle condizioni operative della polizia penitenziaria. Ma, nonostante questa ispezione, nessun provvedimento correttivo è stato adottato».