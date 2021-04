Frana ad Amalfi, avviso esplorativo per affidamento lavori di ripristino mobilità delle strade S.S. 163 e via Annunziatella.

Il Comune di Amalfi intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi all’“Intervento di ripristino mobilità delle strade S.S. 163, via Annunziatella, via Lungomare dei Cavalieri nel comune di Amalfi”, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di cui all’allegato avviso – pubblicato sull’Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente – presentare apposita manifestazione di interesse, compilando lo schema allegato, da intendersi quale parte integrante e sostanziale.

L’avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a diventare potenziali contraenti. L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.