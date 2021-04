Formula Uno ecco quando e dove si può vedere il GP di Imola del 18 aprile

Si riparte nel weekend del 16-18 aprile con il Gran Premio dell’Emilia Romagna . La gara, inserita in calendario al posto del Gran Premio della Cina, riporterà il Circus in Italia in uno dei tracciati più iconici della storia recente.

ORARI TV E STREAMING DEL GP DI IMOLA EMILIA-ROMAGNA, F1 2021: ECCO IL CALENDARIO E IL PROGRAMMA DI PROVE LIBERE, QUALIFICHE E GARA

In generale le gare saranno visibili su Sky canale 207 e 201 (Sky Sport F1 e Sky Sport 1) e in differita su Tv8. Quest’ultima trasmetterà in chiaro in diretta il GP dell’Emilia Romagna a Imola, il GP di Spagna a Barcellona, il GP di Monaco a Monte Carlo, il GP d’Italia a Monza e GP di Abu Dhabi. In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone. Rimanete aggiornati con la Redazione di Mam-e.it che seguirà le dirette LIVE delle prove, delle qualifiche e dei Gran Premi.

CALENDARIO MONDALI F1 2021, GP DI IMOLA, EMILIA-ROMAGNA, VENERDÌ 16 APRILE: PROGRAMMA, ORARI TV E STREAMING DEL PRIMO E DEL SECONDO TURNO PROVE LIBERE

Ore 11.30 – 12.30 Prove libere 1 Sky

Ore 15.00 – 16.00 Prove libere 2 Sky

CALENDARIO MONDALI F1 2021, GP DI IMOLA, EMILIA-ROMAGNA, SABATO 17 APRILE: PROGRAMMA, ORARI TV E STREAMING DEL TERZO TURNO DI PROVE LIBERE E QUALIFICHE

Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3 Sky

Ore 15.00 – 16.00 Qualifiche Sky / Tv8

CALENDARIO MONDALI DI 2021, GP DI IMOLA, DOMENICA 18 APRILE: PROGRAMMA, ORARI TV E STREAMING DELLA GARA

Ore 15.00 Gran Premio Emilia-Romagna Sky / Tv8