Fondazione Ravello: “Ecco perché non è stato nominato il Dott. Perrotta come Presidente”

La Direzione Politiche Culturali della Regione Campania comunica che: «Con riferimento alla nomina del Presidente della Fondazione Ravello, si comunica che non si è dato seguito all’indicazione del nominativo del dott. Francesco Maria Perrotta non per motivi inerenti al suo profilo personale – di grande spessore professionale – bensì per l’esigenza di ulteriori approfondimenti e valutazioni di carattere generale da parte delle Amministrazioni interessate. Si ringrazia il dott. Perrotta per la disponibilità manifestata».