FLAICA CUB Napoli: dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori alla A2A del termovalorizzatore di Acerra.

La FLAICA CUB di Napoli è Provincia ha dichiarato lo stato di agitazione per tutto il personale della A2A che gestisce il termovalorizzatore di Acerra.

Ci sono ad oggi un aumento esagerato di carico di lavoro che sta costringendo i lavoratori a dover mettere a rischio la propria incolumità, sopratutto nel reparto pesa

La Segretaria FLAICA CUB Napoli Acanfora Antonella dichiara in merito “I Motivi che ci hanno costretto ad intraprendere questa azione sono legata al fatto che da tempo chiediamo spiegazioni alla direzione sui temi da noi esposti, soprattutto dovuti all’aumento del traffico in ingresso e nello specifico dei mezzi che trasportano rifiuti “cosiddetti covid “, purtroppo ad oggi nessuna risposta è stata data ai lavoratori”

I lavoratori della FLAICA CUB di Acerra nel periodo di agitazione fino che non verrà dato loro spiegazioni precise in ogni quesito posto e risolti le mancanze di sicurezza che sono evidente da quanto denunciato in precedenza, si asterranno di eseguire ogni operazione o lavorazione che metta a rischio la loro incolumità e quella dei compagni di lavoro non escludendo il ricorso allo sciopero se necessario.