Allo stadio Paudice di San Giorgio arriva il Vico Equense, in campo per la seconda giornata del mini girone D di Eccellenza Campania. Fischio di inizio alle ore 16 e i vicani, reduci dalla sconfitta nel derby con il Sant’Agnello, sperano in un colpaccio, ma la partita termina con un pari a reti inviolate. Al 6′ gli uomini di Nardo ci provano con Natino ma la palla sbatte sulla traversa, mentre al 27′, su punizione dal limite, è Ferraro a sfiorare di poco il legno. Per i padroni di casa Tiscione scaglia un siluro dai trenta metri, Borrelli blocca ma non trattiene, arriva Simonetti e mette in rete, ma il primo assistente alza la bandierina e l’arbitro annulla. Si riparte nella ripresa con l’agonismo che sfiora il regolamento con nove ammoniti tra le squadre. Ma è sempre il San Giorgio a tenere banco: al 27’ con il tiro cross di Simonetti, Borrelli vola e smanaccia la sfera, la difesa allontana. Al 33’ sempre con Simonetti, dalla destra, pennella una punizione per Greco, la schiacciata di testa a un passo dalla linea è bloccata a terra da Borrelli. Al 48’, ultimo tentativo granata per la vittoria: Tiscione dal limite mira all’angolino basso, Borrelli si supera, si distende sulla sinistra decretando il risultato finale. San Giorgio- Vico Equense 0-0. Bel gesto dei peninsulari che omaggiano con una targa l’ASD San Giorgio 1926, augurando alla società ospitante traguardi sempre più prestigiosi!

SAN GIORGIO: Avino, Peluzzi, Tortora, Arzeo, Borrelli, Liguori, Simonetti, Porcaro, De Rosa, Tiscione, Meloni. Allenatore: Carotenuto.

VICO EQUENSE: Borrelli, Raganati, Porzio, Gargiulo, Imperato, Coppola, Natino, Ferraro, Correale, Sannino, Guidoni. Allenatore: Nardo.