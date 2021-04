Finisce 2-4 il derby della costiera tra il Vico Equense e il Sant’Agnello. Amaro ritorno in campo dunque per i padroni di casa che commentano: “Dispiaciuti per la sconfitta interna ma consapevoli della difficoltà del campionato e del momento epidemico, siamo convinti della forza e della volontà dei nostri ragazzi, rimaniamo convinti dell’ottimo lavoro di Mister Nardo e ripartiamo dall’ottimo secondo tempo. Forza ragazzi, la Società e i tifosi vi saranno sempre vicini. Forza Vicooooooo”.

A.s.d. Vico Equense 2 – 4 Sant’ Agnello

Reti:

Imperato (S) [aut], Maiorano (S) [R],Lauro (S), Maiorano(S), Ferraro (V) [R], Ferraro (V) [R].