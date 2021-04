Film a Sorrento, si cercano comparse

Sorrento ( Napoli ) . La Lotus Production, società di produzione cinematografica e televisiva (Immaturi, A casa tutti bene, Perfetti sconosciuti, alcuni dei titoli che ha firmato) ricerca figurazioni (le cosiddette comparse) per un nuovo film che si girerà a Sorrento dal 10 maggio al 12 giugno 2021. Pertanto si cercano donne e uomini di età compresa tra i 25 ed i 50 anni e di bell’aspetto.

Chi è interessato può inviare entro il prossimo 3 maggio una mail a casting.sorrentofilm@gmail.com, con la scheda di selezione compilata e tre foto recenti (un primo piano, un mezzo busto ed una figura intera).

La società di produzione fa sapere che il materiale inviato sarà considerato solo nel caso e nel momento in cui riceverà l’apposita liberatoria sottoscritta che sarà inviata via mail in un secondo momento. La Lotus Production chiarisce che l’impegno lavorativo sarà regolarmente retribuito.