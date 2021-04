Fiamme a Vietri sul Mare: nella notte a fuoco le baracche dei pescatori. Fiamme nel corso della notte a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana: ignoti hanno preso di mira le baracche dove i pescatori ed altre persone avevano depositato i loro oggetti. Ovviamente, in questo modo il materiale è stato ridotto completamente in cenere.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio ed evitare che si propagasse, raggiungendo anche le altre strutture nelle vicinanze.

Evidente che l’incendio sia di natura dolosa, dunque i carabinieri della stazione locale hanno fatto partire le indagini.