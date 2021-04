Festa e foto a Capaccio: scattano 50 sanzioni

Tra coloro che sono stati destinatari di una sanzione anche il titolare della ditta, che ha allestito la tendostruttura dove si è celebrato l’evento. La festa era stata organizzata in giardino di un’abitazione privata. Come se non bastasse aver organizzato i festeggiamenti, hanno anche voluto immortalare l’evento con diversi scatti postati sui social. E sono stati proprio questi a tradirli. Le foto hanno consentito di individuare gli organizzatori e con loro ricostruire la lista di tutti gli invitati. Foto che avevano comunque creato polemiche sui social subito dopo la pubblicazione.

I controlli della polizia municipale continueranno serrati su tutto il territorio comunale ha assicurato il comandante Carotenuto a tutela della sicurezza sanitaria e nel rispetto delle regole anti-Covid per il contenimento del virus. Che, all’ombra dei Templi, continua a far sentire tutta la sua forza: allo stato a Capaccio Paestum gli attuali positivi sono 175, in quarantena fiduciaria sono 458, per un totale guariti dall’inizio pandemia di 634 persone.

Purtroppo questo non è l’unico caso di violazione alle norme anti-Covid accertato dalle forze dell’ordine. Qualche giorno fa sono scattate altre sanzioni nel comune di Baronissi, dove sono state trovate diverse persone in un appartamento a festeggiare in un’abitazione privata. La festa era stata organizzata in località Sava. I militari dell’Arma ed i caschi bianchi, al loro arrivo, si sono trovati di fronte i giovani, che sono stati pregati di ritornare nelle rispettive abitazioni, solo dopo essere stati tutti sanzionati.