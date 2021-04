Energia elettrica , contratti porta-porta con inganno a Sorrento, ma potrebbe essere ad Amalfi , Napoli, Salerno ed ovunque in Campania e in Italia soprattutto in questo momento difficile

Buongiorno

segnalo la presenza di venditori porta-porta di contratti fornitura gas+energia di…

Ieri 19 aprile 2021 sono stato “visitato” da un ragazzo che si è presentato come “XXXX DELL’ …”, il quale con una fretta inspiegabile e mettendo fretta e panico anche a me mi fa che “…. chiede ai suoi clienti di dover fare un aggiornamento alla fatturazione”. Mi chiede di vedere l’ultima bolletta e mi dice che io ho bisogno di fare quest’aggiornamento. Preso dalla fretta che lui stesso mi trasmette lo faccio accomodare per vedere di cosa si trattava ( da premettere che sapevo l’entrata in vigore della “legge Bersani” ma non avevo approfondito la materia) per cui credendo nella buona fede e nelle buone intenzioni del ragazzo che continuava a ripetere “l’…VI STA FACENDO UN PIACERE CHE VENIAMO NOI DA VOI PERCHE PER MOTIVI COVID NON POTETE ACCEDERE AI NOSTRI UFFICI E SE NON AGGIORNIAMO ORA AVRETE TUTTE LE INCOMBENZE DI DOVER PRENDERE UN APPUNTAMENTO… ATTENDERE… E RECARVI NEGLI UFFICI ecc.ecc”…

In pratica e per non portarla a lunga mi sono ritrovato che in meno di 5 minuti stavo per firmare un contratto di nuova fornitura gas ed energia con … (che non è il servizio nazionale tutelato ma un fornitore indipendente… anche se sono la stessa cosa… un po complicato anche per me).

Segnalo perche le vendite porta a porta devono rispettare, a tutela dei consumatori, determinati requisiti che riassunti sono :

IL VENDITORE DEVE FORNIRE :

La propria identità; Il proprio indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, per poter garantire al consumatore una via diretta di comunicazione in caso di necessità; Il prezzo totale dei beni offerti, complessivo di imposte. La modalità di pagamento e la data entro la quale il bene o il servizio sarà recapitato o prestato al consumatore; Le modalità per recedere dal contratto.

BENE : ad eccetto dell’identita (comunque fornita solo verbalmente) nulla di tutto ciò è stato rispettato dal venditore.

La condotta è assolutamente fraudolenta ed inoltre lo stesso metodo è stato utilizzato con un altro inquilino del mio palazzo solo e pensionato.

FATE ATTENZIONE. FATE ATTENZIONE. FATE ATTENZIONE.

Se avete intenzione di cambiare fornitore fatelo ma con l’intento di farlo.

Dall’…. invece ci si aspetta un richiamo a queste modalità fornendo istruzioni ai venditori di rispettare la legge e presentare il loro prodotto cosi come la legge richiede… FATELO ALMENO PER LE PERSONE ANZIANE E SOLE!!!