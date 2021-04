Elezioni a Vico Equense, il consigliere Giuseppe Cioffi: “Gennaro Cinque si crede il Padreterno”

Elezioni comunali a Vico Equense. Il Consigliere Giuseppe Cioffi afferma che: “Gennaro Cinque si crede il Padreterno, Migliaccio e Dilengite si illudono”. Ne ha per tutti il consigliere Cioffi, intervistato da Agorà. Giuseppe Cioffi assessore dal 2001 al 2009, poi oppositore di Gennaro Cinque, ora fa l’osservatore: “Si sente il padreterno, ha fatto tante opere pubbliche, ma era meglio che ne facesse la metà e bene!”. Poi sottolinea che: “Nella macchina amministrativa mancano funzionari ma ci sono solo professionisti con rapporto di collaborazione e quindi non vi è continuità” e inoltre che “le spiagge doveva gestirle il Comune per non abbandonarle a se stesse e non lasciarle ai privati”.

Alla fine Cioffi rivede la sfida del 2016 Maurizio Cinque contro Andrea Buonocore.