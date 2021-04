elenco riservisti vaccino astrazeneca - costiera gran caos?

E’ di poco la notizia del delegato alla sanità della costiera Sindaco Andrea Reale in cui invita tutti coloro che sono interessati a fare il vaccino astrazeneca di segnalarlo ai coc comunali: requisito principale è l’età massima di 65 anni ed essere residenti; il tutto in attuazione delle recenti direttive del commissario straordinario Figliulo, quali direttive?! Esistono tali direttive?! O gli anziani hanno la priorità?

Invece è di poco la notizia che l’EMA deve valutare i limiti di età per la somministrazione dell’ astrazeneca e per l’Italia si parla del divieto sotto i 65 anni.(https://www.open.online/2021/04/07/covid-19-vaccino-astrazeneca-italia-valuta-divieto-sotto-65-anni-di-eta/) !!!

Forse non era meglio aspettare la decisione dell’EMA prima di fare comunicati e fare liste di riservisti con età max 65 anni?

forse ci si è lasciati troppo prendere dalla notizia dell’inchiesta sui vaccini a Maiori?

Chi e come si sta gestendo veramente la cosa in Costiera Amalfitana?