Eav, deviazione binario provvisorio tra Pioppaino e Via Nocera

Redazione – Sarà posta in essere la deviazione del binario provvisorio tra le stazioni di Pioppaino e Via Nocera.

Sono in corso i lavori per metterlo in funzione sulla linea Napoli – Sorrento, il rush finale dalle 20 del 4 aprile fino ad inizio servizio di martedì 6 aprile, approfittando della sospensione del servizio per Pasqua e Pasquetta.

Questo annuncio lo ha dato nella giornata del 3 aprile il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, sulla sua pagina di Facebook, e questo è “un grande sacrificio per i tecnici al lavoro, in giornate particolari per la famiglia cristiana, necessario per mettere un altro importante tassello sul raddoppio della linea fino a Castellammare di Stabia con il minimo impatto possibile sull’esercizio”.

