E’ napoletano e tifa Napoli la nuova promessa del settore giovanile azzurro

Se il Napoli guardasse nel suo settore giovanile, ci troverebbe Gennaro Iaccarino. Il giovane 17enne calciatore arriva in maglia azzurra alla tenera età di 4 anni, preferendo vestire la casacca della sua città a quella di Juve, Milan e Sassuolo che avevano mostrato interesse per lui. Accostato a Verratti per le sue pecurialità calcistiche, il suo idolo è però Zielinski. Iaccarino è un centrocampista totale e moderno, bravo nella gestione della palla ma anche nell’interdizione, ha un ottimo spunto ed un gran cambio passo e, soprattutto nei primi metri, è imprendibile. La sua duttilità gli permette di giocare in ogni posizione del centrocampo, anche da regista arretrato ma, il suo habitat naturale, resta comunque la mediana dove può esprimersi al meglio con i suoi inserimenti offensivi. Ha una piede educatissimo che fa si che sia uno specialista dei calci piazzati. Quest’anno sarà un anno cruciale per il talento azzurro perché dovrà confermarsi uno dei migliori nel suo ruolo e dimostrare di potersi prendere anche un posto nella nazionale di categoria dove ha tra l’altro gettoni di presenza.