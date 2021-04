Dramma nei mari del Nord. Nave alla deriva equipaggio in salve.

La nave da carico Olandese EEMSLIFT HENDRIKA, partita da Bremerhaven e diretta a Kolvereid in Nord Norvegia, con un carico di yachts, in seguito ad una tempesta si è ingavonata e l’equipaggio è stato messo in salvo dall’elicottero della guardia costiera.

Ora la nave, in balia delle onde, desta ancor più preoccupazione, per il combustibile contenuto nel suo interno. Si ravvisa il chiaro pericolo di sversamento in mare in seguito o ad una falla o a incaglio sugli scogli. Vi sono intorno ad essa due rimorchiatori, che già da due giorno la stanno seguendo.

Ci è parso strano che , appena presentatosi il pericolo, l’equipaggio , con l’ausilio dell’elicottero, abbia abbandonato la nave , lasciandola, secondo il diritto di navigazione internazionale, alla mercè del primo arrivato. Tutta la costa è stato allertata per il pericolo inquinamento, ricordiamo che le leggi norvegine sono particolarmente severe.