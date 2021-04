Dramma a Praiano, morta a 93 anni per un incidente domestico

Tragedia in Costiera Amalfitana a Praiano per una donna di 93 anni per un incidente domestico , che poteva capitare a chiunque, con un naturale malore che probabilmente le ha causato la caduta che le avrebbe provocato una ferita alla testa.

I suoi familiari hanno immediatamente contattato i soccorsi del 118 di stanza a Positano che l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Intanto, sono giunti presso l’abitazione dell’anziana donna anche i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, per i dovuti accertamenti del caso, la Procura della Repubblica di Salerno si è attivata, anche se è una causa naturale, come per prassi in questi casi.

La donna è stata trasferita all’obitorio di Castellammare di Stabia ( Napoli ) e i funerali si terranno la settimana prossima conclusi tutti gli adempimenti giudiziari di indagini come per prassi ovvia in questi casi. Purtroppo un dolore nel dolore per cui va tutta la nostra comprensione e vicinanza a tutti i suoi affetti. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta.