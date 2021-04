Douglas, il narratore che amò Capri, Li Galli e quelle “isole” casa delle Sirene

Norman ama ed è ossessionato dal Sud. Ha perso la professione, la moglie, il patrimonio. Ed ecco che comincia a pensare seriamente alla scrittura: sarebbe potuto diventare scrittore. Darà alle stampe libri famosi in tutto il mondo (“Vento del Sud”, “Isole d’estate”, “Biglietti da visita”).

Nel 1908 inizia la stesura de “La terra delle sirene”, che verrà pubblicato per la prima volta a Londra nel 1911. Uno sguardo speciale, il suo, verso una terra speciale: l’ammirazione va a braccetto con uno stupore conoscitivo. Il libro, frutto di un’accanita ricerca filologica sulla storia, l’antropologia, le tradizioni di Capri e delle nostre coste, può essere ancora oggi considerato una “guida” allo spirito e al mito dei luoghi, alle memorie e ai sogni che ancor oggi suscitano in molti di noi. Libro “preistorico”, lo definì Alberto Moravia: insieme a “Vecchia Calabria”, ci parla di un Sud umile e antico, quasi pagano, che non c’è più.

Douglas fu l’ultimo dei “romantici” che si rivolsero alle nostre terre, per una sorta di innamoramento, a rivivere negli studi e nell’avventura esplorativa le tracce del mito. Come Victor Berard, uno dei più grandi interpreti della storia antica del Mediterraneo, Douglas riconobbe negli isolotti de Li Galli le rocce “rifugio” delle Sirene, figlie del canto e soavi incantatrici di uomini. Gli antichi immaginavano le sirene adagiate in un prato di narcisi tra gli scogli, protetto da cespugli di mirto odoroso, in un’isola in mezzo al mare. Lo scenario incantevole è quello, ancor oggi più mitico del mito, de Li Galli. Douglas amava navigare nelle acque tra le “bocche”di Capri e Li Galli: un’avventura inebriante. Che meraviglia quel mare, così azzurro e puro, manto che copre lamenti, crani, ossicini di morti e relitti di navi. «Che ne sapete di tante lugubri storie voi, onde lucenti che sorridete nel Tirreno?», chiedeva Norman. Un grande silenzio sulla superficie delle acque era la risposta. Mentre guardava quegli isolotti, sentiva l’approssimarsi di qualcosa nell’aria, come una misteriosa vibrazione. Avvicinandosi, la vibrazione diventava una voce femminile che dava stupore all’udito: un canto sottile, smorzato, insinuante. Quella voce rapiva la sua mente guidandola in un mondo che era al di là dei sensi terrestri. Ascoltava la voce di Omero, vedeva le vele della nave di Ulisse, gonfie di vento. Una calma senz’aria scendeva sul mare addormentato. Una voce, un richiamo: «Vieni, tutto è più felice nelle profondità degli abissi ».

A Capri, solo a Capri, Douglas fu felice, ne fece il suo rifugio. L’isola fu sempre la sua Itaca, l’isola dove tornare, e vivere, e morire. Era convinto che ci fosse più storia, e mito, in una piccola onda del nostro mare che nelle acque di tutti gli oceani. Amava il nostro mare, il mare di Odisseo, il mare divino più greco dell’Egeo. L’isola e le nostre coste furono la sua regione dell’anima. Qui amava sentirsi smemorato, felice di non essere niente. Talvolta si sentiva come il ciottolo che rotola sulla spiaggia, ignorato da tutti. Amava queste nostre coste nate dalle convulsioni dei vulcani, le rocce dolomitiche strapiombanti nell’azzurro, quelle nudità delle rocce prive di alberi, sforacchiate dalle millenarie erosioni. Amava le caverne e le grotte che la natura ha scavato in queste rocce. Sdraiato sopra uno scoglio rovente, si lasciava divorare fino all’osso dal sole meridiano, per smarrirsi in un tranquillo distacco dalla realtà. Sognare nella Terra delle Sirene, vagare tra le colline, arricchendo la mente di nuove immagini sulle quali indugiare, respingendo le ormai appassite erbe del ricordo, vivere senza preoccupazioni derivanti dai problemi quotidiani: era questo, per Norman, il vero antidoto per molti mali. In Norman Douglas curiosità e sogno andavano di pari passo. Fu uno degli ultimi rappresentanti di quella “scapigliatura mediterranea” che trovò a Capri, a Ischia, nelle nostre coste, in Sicilia le sue terre di elezione. Nonostante il suo ostentato scetticismo, fu uno degli ultimi “cacciatori di felicità” in una terra che presto sarebbe stata occupata e dissacrata dal consumismo turistico.