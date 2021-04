“Domani”la nuova canzone di Noemi Almond

Caserta – “Domani” è il nuovo brano ed è il titolo dell’omonimo video clip di Noemi Almond, prodotto da B-Art, al secolo Bartolomeo Giuliano. La canzone scritta e prodotta da “B-Art”, è edita e distribuita da Gabriela Serban e la sua Diva’s Music Production, vede la collaborazione della violinista Inna Kulikova. “Domani” è canzone che nasce in Terra di Lavoro, quella che ha accolto Noemi Almond, nome de scéne di Noemi Palladino, cantante di origini brasiliene, adottata in tenera età da una coppia casertana che le ha trasmesso l’amore per la musica, il suo nome d’arte è ispirato al personaggio “Mandorla”, tratto dal romanzo “Le luci nelle case degli altri” di Chiara Gamberale, una scelta struggente perché si accosta a una figura femminile che davvero fa sognare e vibrare le corde giuste dei sentimenti più belli. Ha studiato canto per cinque anni all’Accademia Arturo Toscanini di San Nicola La Strada, ha seguito in seguito corsi di formazione musicale tenuti da Alberto Laurenti, Ricky Palazzolo e i fratelli Calabrese. Nel 2016 pubblica il brano d’esordio “Hide Me Inside You”. Nel 2018 arriva “E adesso basta” e la cover di “Crazy” inserita nella compilation della Village Music Academy. Nell’autunno 2020 inizia la collaborazione con B-Art, live sound engineer che ha collaborato, tra gli altri, con Dodi Battaglia, Clementino, Eugenio Bennato e Marco Lecci. A metà dicembre dello stesso anno esce il brano “Domani”, che è, come afferma la stessa Almond, un inno alla vita e alla sua natura cangiante e imprevedibile. Il brano di B-Art strizza l’occhio agli artisti urban contemporanei, è una sorta di filastrocca che si avviluppa per poi dipanarsi in una serie d’interrogativi sul domani e sullo scorrere del tempo, con i suoi scenari e le sue possibilità influenzate dalle nostre scelte ed emozioni che trovano la loro risposta in un liberatorio canto nel ritornello strumentale intonato insieme alla violinista Inna Kulikova (nella foto in basso), ottima musicista proveniente dal Conservatorio di Mosca.