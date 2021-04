Domani si torna a scuola, ma in Campania i sindaci dicono ancora no. Il rientro in aula deciso dal decreto Draghi non piace a tutti. Gli schieramenti di genitori che da ormai un anno bisticciano su no Dad e sì Dad sono tornati ad affilare le armi sui social e tra manifestazioni, diffide e ricorsi annunciati il clima si fa di nuovo rovente. Al centro del dibattito è sì la didattica in presenza da domani al 30 aprile, che per la Campania ancora in zona rossa significa fino alla prima media (seconda e terza, oltre alle superiori manterranno la Dad), ma è anche il decreto stesso, che se da una parte vieta la deroga per inasprimenti ai presidenti delle Regioni e ai sindaci, dall’altra la consente in determinate condizioni. E infatti, dopo il sindaco di Parete, nel casertano, ieri si sono fatti avanti con ordinanze che frenano la riapertura anche i sindaci di piccoli comuni irpini: Montemiletto, Avella, Serino e probabilmente anche Santa Lucia di Serino, il cui primo cittadino deciderà in giornata. Fa discutere poi la decisione del governatore della Puglia Emiliano, che ha firmato un’ordinanza che consente alle famiglie pugliesi di richiedere la didattica digitale integrata. Ordinanza richiesta a gran voce dai sì Dad al governatore De Luca affinché faccia lo stesso.

IRPINIA CHIUDE Non si possono emanare ordinanze più restrittive del decreto Draghi ma le deroghe sono previste «solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica». Alcuni sindaci di comuni dove nelle ultime settimane si sono registrati focolai ancora non sotto controllo, hanno quindi emesso le ordinanze in deroga «sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio». Tra questi il sindaco Massimiliano Minichiello di Montemiletto che ha deciso che le scuole resteranno chiuse fino al 24 aprile poiché «attualmente sul territorio comunale persiste la presenza di un numero di cittadini positivi al covid e di un quadro epidemiologico tale da non consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza, in assoluta sicurezza». Il sindaco di Serino, Vito Pelosi, dopo «una attenta analisi della situazione epidemiologica sul territorio» annuncia l’ordinanza di chiusura delle scuole che pubblicherà in giornata, senza specificarne la durata. Ad Avella, il sindaco Domenico Biancardi ha deciso di non aprire alle lezioni in presenza fino al 14 aprile, per poi valutare eventuali proroghe dopo l’analisi dell’andamento dei contagi.

MASCHERINE OBBLIGATORIE Da quando è arrivato l’obbligo dell’uso delle mascherine nelle scuole dai sei anni in su con la didattica in presenza per tutto il tempo di permanenza a scuola (dpcm del 9 novembre 2020) ci sono state non poche polemiche. Numerosi genitori nutrono ancora oggi preoccupazione sulle eventuali conseguenze che possono esserci dall’uso prolungato dei dpi, e i dirigenti scolastici stanno ricordando l’obbligatorietà nei piani di rientro di questi giorni. Questo alla luce della sentenza del Consiglio di Stato di venerdì scorso che ha respinto l’istanza cautelare proposta da alcuni genitori, e per mettere a tacere le richieste che ci sarebbero state. Unica eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni o soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Altro tema dibattuto dalle famiglie sono i due metri di distanziamento. Il documento dell’Iss del 13 marzo spiega che «non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri». Una premura che tanti dirigenti stanno adottando. Altro tema riguarda l’esecuzione dei tamponi che molti presidi hanno richiesto per aumentare gli standard di sicurezza.

DPI PER COMUNALI Il coordinatore Cisl Fp Agostino Anselmi invece invita il Comune di Napoli ad «adoperarsi al massimo per rispettare i protocolli e rafforzare tutte le misure di sicurezza, a partire dai Dpi» e chiede per asili e nidi comunali «di prevedere la fornitura di mascherine Ffp2 giornaliera e visiere al personale educativo» come segnalato in una lettera inviata agli assessori competenti Palmieri, Clemente e Galiero. «Oggi più che mai è indispensabile una posizione intransigente unitaria e condivisa, dai dirigenti municipali alle segreterie dei plessi» precisa Anselmi che promette «Cisl Fp di Napoli non si risparmierà affinché tutto questo sia garantito, diversamente, saremo pronti a mettere in campo tutte le azioni possibili per denunciare azioni irresponsabili e saremo pronti a manifestare fuori ogni singola scuola».

Fonte Il Mattino