“Divento un Autogrill per lavorare”, la critica del ristoratore di Siracusa

In un video palesemente ironico ma che narra il vero, il ristoratore del locale La Locandiera di Palazzo Bellomo di Siracusa, mette in risalto quelle che – a parer suo – sono le contraddizioni dell’attuale decreto in vigore per arginare il contagio da covid-19. La legge, infatti, prevede che i punti di ristoro sull’autostrada, come gli Autogrill, possano continuare il proprio lavoro a differenza dei ristoratori.

” E quindi divento Autogrill pure io. E qui il virus legge Autogrill e non entra, perché sono zona Covid free” – in queste parole si percepiscono rabbia e frustrazione, quella di chi è costretto ad un dannosissimo e repentino “apri-chiudi”.